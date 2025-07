Raoul Bova “trova rifugio” nelle figlie e nell’ex moglie, mentre Rocio Munoz Morales si affida alla fede Continua il clamoroso caso mediatico che ha colpito l’attore e la sua famiglia: tra ricatti, presunti tradimenti e forte sofferenza, le indagini sono in corso.

Negli ultimi giorni non si parla d’altro: il caso che vede protagonista Raoul Bova, l’ormai ex compagna Rocio Munoz Morales e la presunta amante Martina Ceretti è qualcosa che va ben oltre il tradimento. Facendo il quadro della situazione, Fabrizio Corona ha dedicato una puntata di Falsissimo all’attore, rendendo pubblici gli audio privati che quest’ultimo avrebbe mandato all’amante Martina Ceretti, e portando dunque la compagnia Rocio a scoprire tutto quanto. Allo stesso tempo, Raoul Bova sarebbe stato ricattato per evitare la pubblicazione di quei messaggi. Una situazione che ha generato grande sofferenza sia a Raoul Bova, che attualmente starebbe trovando rifugio nelle figlie e dell’ex moglie Chiara Giordano, sia a Rocio Munoz Morales, la quale starebbe invece cercando conforto nella sua profonda fede: scopriamo di più.

Raoul Bova "trova rifugio" nelle figlie e nell’ex moglie dopo il tritacarne mediatico

Dopo la diffusione dei messaggi privati tra Raoul Bova e Martina Ceretti, i legali dell’attore hanno reso nota una situazione che va ben oltre il tradimento. Da quanto riportato da La Repubblica, a inizio luglio l’attore sarebbe stato ricattato attraverso decine di messaggi provenienti da un numero spagnolo. Gli autori di questo orribile gesto avrebbero infatti minacciato Bova di pubblicare i messaggi con la Ceretti se quest’ultimo non avesse inviato loro dei soldi. Un ricatto al quale l’attore non ha ceduto, ritrovandosi poi con i propri messaggi privati diffusi per tutto il web.

"Raoul è un padre ed un uomo solido. Non arretra di fronte alla violenza altrui né, come d’altronde è oramai noto, davanti ai ricatti", ha raccontato il legale dell’attore, David Leggi, ad Affari Italiani. Al momento sono in corso le dovute indagini da parte degli inquirenti per comprendere chi vi sia veramente dietro il ricatto all’attore e la diffusione di messaggi privati. Nel frattempo, come raccontato dal settimanale Chi, Raoul Bova starebbe trovando rifugio nelle figlie, Luna e Alma, in vacanza a Terracina, e pronta a supportarlo ci sarebbe anche l’ex moglie Chiara Giordano che, come sottolinea il settimanale, "ne conosce i limiti ma anche i pregi umani".

Rocio Munoz Morales si affida alla profonda fede

Allo stesso tempo, pare che Rocio Munoz Morales stia soffrendo davvero molto per tutta la situazione e che stia cercando un po’ di conforto nella sua profonda fede. "Chi la conosce confessa che sta soffrendo molto, che è stata colta di sorpresa dall’evoluzione dei fatti, non si aspettava questa bufera. Lei e Bova fino ad ora erano riusciti a tenere la situazione sotto controllo, ha rivelato il settimanale Chi, immortalando l’attrice mentre si dirige in chiesa insieme alla madre. Una situazione veramente complicata e che, inevitabilmente, sta portando grande sofferenza ai protagonisti.

