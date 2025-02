Stasera in tv (24 febbraio): Signorini ancora a rischio flop e Vittoria Puccini punta subito al grande botto Il meglio della prima serata di lunedì 24 febbraio: continua Affari Tuoi, Max Giusti 'gioca' su Rai 2, il Grande Fratello punta a vincere la serata.

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 24 febbraio 2025. Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro dalle grandi serie, ai talk e i programmi più seguiti della TV italiana. Seguite il video per tutti i consigli di visione per stasera.

Stasera in tv (24 febbraio), cosa vedere: Grande Fratello contro Belcanto

La serata del 24 febbraio 2025 offre un palinsesto televisivo ricco e variegato, capace di accontentare tutti i gusti. Tra programmi di intrattenimento, reality show, approfondimenti e film di successo, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Su Rai 1, l’appuntamento fisso con Affari tuoi apre la prima serata, seguito dal debutto della serie tv Belcanto con Vittoria Puccini nei panni della cantante lirica Maria Cuoio, una produzione tutta italiana che promette emozioni e storie intense. Chi preferisce il mondo dei reality troverà su Canale 5 un nuovo appuntamento con Alfonso Signorini e il suo Grande Fratello. Le dinamiche della casa più spiata d’Italia continuano a evolversi, tra alleanze, strategie e momenti di confronto che purtroppo però quest’anno non sembrano intrigare particolarmente i telespettatori, visto che anche la puntata di giovedì scorso è stata un mezzo flop (15,1% di share). A circa un mese dalla fine del programma, però, l’attenzione dei fan potrebbe salire perché stasera ci sarà il risultato di un televoto eliminatorio tra diversi big della casa (rischiano anche Shaila e Iago, puoi votare QUI il nostro sondaggio) che potrebbe spaccare gli equilibri della Casa.

Programmi tv stasera, lunedì 24 febbraio 2025

Su Rai 2, invece, spazio all’adrenalina e alla competizione con 99 da battere, il game show di Max Giusti in cui i concorrenti devono superare una serie di prove per eliminare gli altri 99 sfidanti e tentare di arrivare alla vittoria. Un format che tiene alta la tensione e il coinvolgimento del pubblico, offrendo una serata di sfide e colpi di scena. Per chi ama l’informazione e l’approfondimento, Rai 3 propone Lo stato delle cose, il programma di Massimo Giletti che analizza i temi di attualità con reportage e interviste, mentre su Rete 4 va in onda Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro che affronta le principali questioni politiche ed economiche della settimana.

Gli appassionati di cinema troveranno su Italia 1 il film d’azione Aquaman, avventura epica ispirata ai celebri fumetti DC Comics. Ma le proposte cinematografiche non finiscono qui: su Iris andrà in onda il thriller Firewall – Accesso negato, su 20 l’adrenalinico Programmato per uccidere, mentre su Cine 34 ci sarà spazio per la commedia italiana Baciato dalla fortuna. Una serata davvero ricca di alternative, tra competizione, intrattenimento, informazione e cinema, con un’offerta capace di soddisfare ogni tipo di spettatore.

