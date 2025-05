Il Volo Tutti per Uno - Viaggio nel tempo, Lorella Cuccarini rimpiazza Antonella Clerici (e arriva Morandi): cosa vedremo stasera Stasera – 26 maggio – Canale 5 trasmette la seconda puntata del concerto evento da Palazzo Te a Mantova: ecco ospiti e anticipazioni.

Il trio de Il Volo torna protagonista su Canale 5. Dopo il debutto della scorsa settimana premiato dal pubblico con un ottimo 21.4% di share (programma più visto della serata davanti alla serie tv Gerri), stasera 26 maggio va in scena la seconda puntata del concerto evento Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo, un viaggio tra musica e parole sullo sfondo del Palazzo Te a Mantova, che per l’occasione diventerà palcoscenico e macchina del tempo per lo show di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo, le anticipazioni della seconda puntata: chi canta stasera

Se la prima puntata trasmessa la scorsa settimana era stata arricchita dalla presenza di Antonella Clerici (protagonista anche di un tenero siparietto con i tre de Il Volo), stasera a vestire i panni dell’invitata speciale sarà Lorella Cuccarini. La showgirl più amata dagli italiani accompagnerà Piero, Ignazio e Gianluca durante tutta l’arco della serata vestendo i panni della co-conduttrice. Il filo conduttore dello show rimarrà il viaggio nel tempo: ogni brano cantato sarà legata a una particolare epoca storica o a un ricordo particolare della vita dei tre protagonisti de Il Volo o dei loro ospiti.

Parteciperanno alla serata diversa star della musica. Sul palco montato all’interno del maestoso Palazzo Te a Mantova salirà Gianni Morandi, icona indiscussa della musicale italiana nel XX secolo. Ma ci sarà spazio anche per altri grandi protagonisti della canzone nostra come Antonello Venditti e Fiorella Mannoia, pronti a incantare il pubblico esibendosi in alcuni dei loro grandi successi accompagnati dallo splendide voci de Il Volo. E ancora: parteciperanno alla seconda serata anche Noemi, Marco Masini la soprano Elisa Balbo.

Gli ospiti della seconda serata

Oltre agli ospiti musicali, stasera su Canale 5 vedremo sfilare sul palco dello show de Il Volo anche altri vip. E’ in scaletta, infatti, una esibizione di danza con le coreografie di Simone Coluccio e Joel Stoyanov, due dei talenti più grandi della scuola del Teatro dell’Opera di Roma. Ci sarà anche uno spazio comico con protagonista Enrico Brignano.

Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo: canale, orario, diretta o replica

La seconda puntata dello show Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo sarà trasmessa stasera in tv (26 maggio) in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente ondemand sul portale Mediaset Infinity. Lo show non sarà trasmesso in presa diretta.

