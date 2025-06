Don Matteo 13, Anna gelosa di Marco (per colpa di Valentina) fa impazzire i social: "Rosica di brutto, voleva morire" Nella puntata (una replica) del 5 giugno, Marco è ancora innamorato di Anna e cerca di farla ingelosire con lo zampino di Valentina: le reazioni sui social

Finita la terza puntata di Don Matteo 13, in onda in prima serata su Rai Uno giovedì 5 giugno 2025, non mancano reazioni sui social, soprattutto dove aver visto i nuovi sviluppi tra il capitano Anna (Maria Chiara Giannetta) e il PM di Spoleto Marco (Maurizio Lastrico), ora soltanto amici nonostante gli occhi dicano ben altro. Nella puntata, che ricordiamo essere una replica, il maresciallo Cecchini cerca di aiutare Marco a riconquistare l’ex compagna e ovviamente fa danni.

Ma il problema vero è che Anna vuole sempre fare tutto da sola, anche in coppia, ed è per questo che il PM decide infine di rinunciare a dichiararsi dopo la partita di tennis, nonostante il sostegno di Valentina (Emma Valenti), che si ‘finge’ interessata a lui per far ingelosire Anna e riesce pure nell’impresa, in particolare quando bacia Marco inaspettatamente e lei li vede: uno sguardo che dice davvero tutto. Ma vediamo cosa è successo nella puntata di Don Matteo 13 e le reazioni sui social.

Don Matteo 13, Anna gelosa di Marco

Andiamo per gradi, ricordando prima che giovedì scorso avevamo assistito a una sorta di dichiarazione d’amore di Marco nel momento in cui pensava che Anna volesse suicidarsi. Durante la nuova puntata, il maresciallo Cecchini, parlando con il PM, sottolinea che quanto accaduto in quella occasione va oltre l’amicizia e che questo suo sentimento per lei traspare anche dal modo in cui la guarda. Marco inizialmente ribadisce che sono solo amici ma in realtà sa benissimo di provare ancora qualcosa per Anna. Altro che amicizia! Poi succede di tutto: il maresciallo che fa mandare dei fiori al capitano da parte del PM (ma sono crisantemi e lei si arrabbia), Valentina che lo aiuta a farla ingelosire, prendendosi anche fin troppe libertà (il bacio sulle labbra è un esempio).

Anna diventa molto nervosa, ma dice a Marco che il suo atteggiamento deriva dal fatto che non le abbia detto subito di Valentina e aggiunge che ha paura che questa storia possa allontanarli perché tiene a lui, ma Marco chiude il discorso dicendole "i tuoi baci erano un’altra cosa" e Anna sorride. Alla fine, seguendo il consiglio di Valentina, dopo la partita di tennis, per festeggiare, la invita a cena e lì capisce che Anna non è cambiata: continua a viaggiare da sola, e lo comprende quando la madre la chiama durante la cena perché la macchia di muffa è tornata e poi lei dice a Marco che non ha bisogna del suo aiuto per pulirla. Questa, per il PM, è l’ennesima delusione e per questo decide di non dirle più nulla e restarle solo amico: lui vuole evitare di soffrire ancora, mentre Anna non capisce dove sta sbagliando e Valentina è già pronta a prendere il suo posto nella vita di Marco.

Le reazioni sui social

Durante e dopo la terza puntata di Don Matteo 13 non mancano le reazioni sui social, tutte riguardanti la relazione tra Anna e Marco e l’atteggiamento di Valentina: "E niente…così… nella terza puntata della stagione piazzano l’amicizia solo per dedicare 2/3 puntate inutili alla ship horror Marco-Valentina …inutile…", "Marco è convinto che restare lontano da Anna sia la cosa migliore, ma sa che si sbaglia", "Questa scena è tanto bella quanto triste. In un momento così magico, Marco capisce che Anna è ancora convinta di poter reggere i problemi con le sue sole forze, allontanandolo lentamente. Ma lui non ha mai smesso di amarla, nonostante i suoi difetti", "Anna che vede il bacio tra Marco e Valentina e rosica di brutto".

E ancora: "E Anna ancora non ha capito che continua a ferire Marco, dicendo no faccio da sola", "Anna, quando giocava da sola…e non solo a tennis!", "Il sorrisetto di Anna con "i tuoi baci erano un’altra cosa" da parte di Marco è impagabile", "Lo devo ammettere, Valentina ha decisamente toccato il fondo. Marco non se lo aspettava (il bacio, ndr), e Anna voleva morire", "Marco si rivede in quelle parole, consapevole che ama ancora Anna. Ma lei non sembra sentirlo", "Anna è ancora più nervosa perché è gelosa", "Anna gelosa è fantastica. Marco ci sta riuscendo alla grande", "Anna che un altro po’ rompe la racchetta in testa a Marco per il nervoso", "Spero che il personaggio di Caterina non sia come quello di Valentina… non abbiamo bisogno di oche… ma di spessore, di qualcuno che porti alla serie una narrazione nuova fresca e dia un senso al suo ingresso…", "Ma Valentina quanti anni dovrebbe avere??? No perché per me sta tra i 12 e i 14 anni".

