Stasera in tv (19 febbraio): Anna Valle debutta e Federica Sciarelli ci riprova dopo il flop I programmi da vedere oggi, mercoledì 19 febbraio, in prima serata: dal nuovo appuntamento con ‘Chi l’ha visto?’, a Fuori dal coro e la nuova serie su Canale 5

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Cosa vedere stasera in tv? Ce n’è per tutti i gusti nei palinsesti delle reti televisive in chiaro anche in questo mercoledì 19 febbraio 2025. Ecco i principali programmi da non perdere.

Stasera in tv (19 febbraio), cosa vedere: De Martino e Federica Sciarelli hanno un nuovo rivale

La serata televisiva di stasera offre un bel mix di programmi, con opzioni per tutti i gusti. Tra i titoli più interessanti della prima serata spiccano due programmi che, pur essendo molto diversi tra loro, hanno un elemento in comune: l’attenzione all’attualità e ai casi di cronaca. Da una parte, su Rete 4, c’è Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano, noto per i suoi toni accesi e per le inchieste che affrontano temi di politica, economia e società con uno sguardo spesso polemico. È un programma che punta a dare spazio a opinioni "fuori dal coro", analizzando questioni di interesse nazionale con uno stile diretto e senza troppi filtri. Dall’altra, su Rai 3, torna Chi l’ha visto?, lo storico programma di Federica Sciarelli che da anni si occupa di persone scomparse e casi irrisolti. Qui il focus è completamente diverso: invece di dibattiti e analisi politiche, ci sono storie umane, appelli disperati e ricerche che a volte portano a svolte inaspettate. Il pubblico affezionato a questo programma sa che ogni puntata può rivelare dettagli inediti su vecchie scomparse o addirittura aiutare a trovare risposte. L’impressione è che, dopo la settimana di ‘magra’ di Sanremo (che l’ha visto scendere sotto quota 1 milione di spettatori (4,6% di share), stasera ‘Chi l’ha visto?’ potrebbe tornare a volare negli indici Auditel complice anche una serata che non vede in campo rivali irresistibili.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Passando agli altri canali, Rai 1 propone una serata all’insegna della musica e della cultura. Dopo l’appuntamento quotidiano con Affari tuoi, il gioco dei pacchi che ormai è una certezza nel palinsesto, va in onda Edoardo Bennato. Sono solo canzonette, un documentario dedicato alla carriera del celebre cantautore napoletano. Un’occasione per ripercorrere i suoi successi, tra interviste e filmati d’archivio, perfetta per chi ama la musica italiana e la storia di un artista che ha lasciato il segno. Su Rai 2, invece, c’è spazio per il debutto della sesta stagione della fiction Rocco Schiavone, la serie che vede Marco Giallini nei panni del vicequestore più fuori dagli schemi della TV italiana. I suoi modi burberi e il suo passato complicato lo rendono un personaggio amatissimo dal pubblico, e anche in questa nuova stagione le indagini si preannunciano tutt’altro che semplici.

Canale 5 punta invece su un’altra serie, ma questa volta a tema sentimentale e misterioso: Le onde del passato. La fiction, ambientata sull’Isola d’Elba, racconta una storia fatta di segreti e intrecci familiari che promettono di tenere alta la suspense; nel cast c’è Anna Valle nel ruolo della proagonista. Per chi ha voglia di azione pura, Italia 1 trasmette Skyscraper, un film che vede Dwayne Johnson impegnato in una corsa contro il tempo per salvare la sua famiglia intrappolata in un grattacielo in fiamme. Un concentrato di adrenalina e spettacolarità, perfetto per chi ama i blockbuster americani pieni di scene mozzafiato.

Film in tv stasera, mercoledì 19 febbraio

Infine, c’è spazio anche per altri film sparsi tra i canali tematici. Su 20 va in onda Contagion, un thriller che racconta la diffusione di un virus letale e le difficoltà nel contenerlo, un tema che negli ultimi anni è diventato più attuale che mai. Su Twentyseven c’è Un mondo perfetto, un film di Clint Eastwood con Kevin Costner, che racconta la toccante storia di un evaso che sviluppa un legame inaspettato con un bambino. Infine, su Cine 34, spazio alla commedia italiana con SMS – Sotto mentite spoglie, un film leggero e divertente con Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, perfetto per chi vuole concludere la serata con qualche risata.

Guarda il video per scoprire tutti i programmi selezionati per te da Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche