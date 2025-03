Stasera in tv (17 marzo), Vittoria Puccini chiude Belcanto e Signorini verso un nuovo fiasco Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 17 marzo: il GF continua la sfida contro Max Giusti e Lo stato delle cose di Giletti

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 17 marzo 2025? Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro.

Stasera in tv 17 marzo, cosa vedere: il Grande Fratello di Signorini contro 99 da battere di Max Giusti

La serata del 17 marzo 2025 offre un’ampia varietà di programmi televisivi per tutti i gusti. Su Rai 2, va in onda 99 da battere, un game show condotto da Max Giusti. Basato sul format belga "99 to Beat", il programma vede 100 concorrenti sfidarsi in una serie di prove di abilità, con l’obiettivo di rimanere l’ultimo in gara e aggiudicarsi il montepremi. Nel frattempo, su Canale 5, prosegue l’edizione 2025 de Il Grande Fratello di Alfonso Signorini, il reality show che continua ad annaspare in fatto di ascolti dopo il deludente 14,8% di share riscosso nella puntata di giovedì scorso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Intanto su Rai 1 la prima serata inizia con il popolare game show Affari tuoi, seguito dall’ultimo episodio della serie Belcanto con Vittoria Puccini, destinato a stravincere la serata televisiva degli ascolti con l’ultima puntata di una prima stagione che ha conquistato l’affetto del pubblico e della critica. Su Rai 3 viene invece trasmesso Lo stato delle cose, il programma di Massimo Giletti che approfondisce temi di attualità e cultura, offrendo al pubblico analisi e dibattiti su argomenti rilevanti. Italia 1 propone il film Spider-Man: Homecoming, diretto da Jon Watts e interpretato da Tom Holland nel ruolo di Peter Parker. La pellicola segue le avventure del giovane supereroe mentre cerca di bilanciare la sua vita da studente con quella di vigilante mascherato. Su Rete 4, va in onda Quarta Repubblica, un talk show politico che analizza e discute le principali questioni politiche e sociali del momento, con ospiti in studio e collegamenti esterni. Su La7, invece, Corrado Augias terrà banco in prima time con una nuova puntata de la

Per gli appassionati di cinema, altri canali offrono film interessanti: su Iris viene trasmesso U-571, un film di guerra ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale; su 20 è in programma Fire With Fire, un thriller d’azione; mentre su Cine 34 va in onda Caccia al tesoro, una commedia italiana. La serata televisiva del 17 marzo 2025 si presenta dunque ricca e variegata, offrendo al pubblico una vasta gamma di scelte tra fiction, game show, reality, approfondimenti e cinema.

Guarda il video per scoprire tutti i consigli di visione di Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata

Potrebbe interessarti anche