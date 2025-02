Stasera in tv (17 febbraio): De Martino torna dalle ferie e Signorini sfida Alberto Angela dopo il disastro Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 17 febbraio: il Grande Fratello rischia sempre di più contro l'episodio speciale di Ulisse

Passata la ‘sbornia’ del Festival di Sanremo, la settimana televisiva torna alla normalità. Cosa vedere stasera in TV, lunedì 17 febbraio 2025. Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro.

Stasera in tv (17 febbraio), cosa vedere: Ulisse di Angela contro il Grande Fratello di Signorini

La serata televisiva di lunedì 17 febbraio 2025 offre una varietà di programmi per tutti i gusti. Su Rai 1 si parte con una buona notizia per i fan di Affari Tuoi: il game show di Stefano De Martino, infatti, stasera torna in onda interrompendo un’assenza che durava dallo scorso martedì. Dopo il gioco dei pacchi, la prima rete proporrà Alberto Angela alla guida di uno speciale di Ulisse, il piacere della scoperta intitolato "La Sicilia di Montalbano". In questa puntata, il conduttore, accompagnato da Luca Zingaretti e altri membri del cast della serie, ci guiderà attraverso i luoghi iconici della Sicilia resi celebri dal Commissario Montalbano. Nel frattempo, su Canale 5, torna l’appuntamento con Il Grande Fratello di Alfonso Signorini, il celebre reality show che prosegue a tappe serrate il suo cammino verso la fine in programma a fine marzo. Il reality in realtà non vive un buon momento di salute. Sette giorni fa ha registrato il 17.8% di share, precipitando poi al 7.65% nella puntata che giovedì scorso ha sfidato la terza serata del Festival. Numeri molto deludenti, ma la sfida di stasera con Ulisse, che nelle ultime edizioni non ha collezionato ascolti altissimi, potrebbero permettere a Signorini di risalire la china e di uscire da un periodo nero che potrebbe metterne in dubbio la conferma alla guida del Gf nella prossima stagione.

Programmi tv, lunedì 17 febbraio

Su Rai 2 invece, la serata prosegue con 99 da battere, un game show in cui 100 concorrenti di tutte le età affrontano 99 sfide sorprendenti e avvincenti, con l’obiettivo di rimanere l’ultimo in gioco. Rai 3 propone Lo stato delle cose, un programma che approfondisce temi di attualità e società, offrendo analisi e dibattiti su argomenti rilevanti. Intanto, con Mediaset, su Italia 1 gli appassionati di supereroi potranno godersi il film Captain America: Civil War, che vede gli Avengers divisi su questioni di responsabilità e controllo, portando a uno scontro epico tra fazioni guidate da Captain America e Iron Man. Rete 4 trasmette Quarta Repubblica di Nicola Porro, un talk show di approfondimento politico e sociale che analizza i principali temi dell’attualità italiana e internazionale.

Per quanto riguarda i film in onda su altri canali, su Iris sarà trasmesso Ocean’s Thirteen, il terzo capitolo della saga heist con George Clooney e Brad Pitt, in cui la squadra si riunisce per un’ultima grande rapina. Su TwentySeven, spazio alla commedia per famiglie con Richie Rich – Il più ricco del mondo, che racconta le avventure di un bambino miliardario interpretato da Macaulay Culkin. Infine, su Cine 34, andrà in onda Una moglie bellissima, una commedia italiana diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni, che narra le vicende di una coppia la cui vita viene sconvolta da un’offerta inaspettata.

Insomma, la programmazione televisiva del 17 febbraio 2025 offre una ricca selezione di contenuti, spaziando dalla cultura all’intrattenimento leggero, dai film d’azione alle commedie familiari.

