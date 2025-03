Stasera in tv (15 marzo), Maria De Filippi chiude con Gianni Morandi e Liorni risponde con Selvaggia Lucarelli I programmi da vedere in tv nel prime time di sabato 15 marzo. Su Rai 1 c'è un nuovo episodio de L'eredità, C'è posta per te invece si avvicina alla sua fine.

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro stasera, sabato 15 marzo 2025, tra tante opzioni interessanti.

Stasera in tv (15 marzo), Marco Liorni su Rai 1 sfida De Filippi su Canale 5

La sera del 15 marzo 2025, la programmazione televisiva italiana offre una varietà di opzioni per il pubblico. Su Rai 1 andrà in onda Affari Tuoi, seguito da L’Eredita di Marco Liorni, in onda in prime time con lo speciale Viva L’amore a cui parteciperanno diverse coppie vip, tra cui Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, Giulia Salemi e Pirrpaolo Pretelli e Ricky Tognazzi con Simona Izzo. Per Liorni sarà la seconda uscita di fila nel prime time del sabato dopo lo speciale L’Eredità della scorsa settimana che, purtroppo, si è rivelato un mezzo flop racimolando appena il 15.5% di share, un risultato molto distante dai numeri raggiunti dal conduttore nelle consuete puntate pomeridiane del suo quiz show.

Contemporaneamente, su Canale 5, sarà trasmessa l’ultima puntata di questa edizione di C’è posta per te, il popolare programma condotto da Maria De Filippi, che chiuderà la stagione con storie emozionanti e ospiti speciali: ci saranno infatti Gianni Morandi e Il Volo. Per la De Filippi, come detto, sarà l’ultimo atto di un’edizione memorabile, perché anche quest’anno C’è Posta per te ha raggiunto picchi di share eccezionali.

Passando agli altri canali, Rai 2 proporrà la serie F.B.I., mentre su Rai 3 andrà in onda il programma Indovina chi viene a cena. Su Italia 1, gli spettatori potranno godersi il film Asterix & Obelix: Il regno di mezzo, una commedia avventurosa che vede i due eroi gallici intraprendere un viaggio in Cina per aiutare una principessa in difficoltà. Su Rete 4, sarà trasmesso Banana Joe, una commedia italiana del 1982 con Bud Spencer nei panni di un simpatico commerciante di banane che si trova a confrontarsi con un boss malavitoso.

Per quanto riguarda gli altri film in programmazione, su Iris verrà trasmesso Il rapporto Pelican, un thriller legale del 1993 basato sul romanzo di John Grisham, che segue una studentessa di legge mentre scopre una cospirazione governativa. Su Cine 34, andrà in onda La dottoressa del distretto militare, una commedia sexy all’italiana del 1976 con Edwige Fenech nel ruolo di una dottoressa che suscita scompiglio in una caserma militare. Infine, su La 5, sarà trasmesso Rosamunde Pilcher: Quattro palloncini e un funerale, un film drammatico-sentimentale che racconta la storia di una fioraia che si trova coinvolta in eventi inaspettati. Questa varietà di programmi offre agli spettatori numerose opzioni per trascorrere una serata piacevole davanti alla televisione, spaziando tra quiz show, programmi di intrattenimento, serie televisive e film di diversi generi.

Consulta la guida completa ai programmi del weekend.

