Stasera in tv (1 marzo): Marco Liorni chiude e Maria De Filippi vola verso un nuovo record I programmi da vedere in tv nel prime time di sabato 1 marzo. Su Rai 1 c'è la finale di Ora o mai più, C'è posta per te prepara un nuovo botto di share.

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro stasera, sabato 1 marzo 2025, tra tante opzioni interessanti.

Stasera in tv (1 marzo), Marco Liorni su Rai 1 sfida De Filippi su Canale 5

Sabato 1 marzo 2025, la prima serata televisiva offre un confronto interessante tra Rai 1 e Canale 5. Su Rai 1, la serata inizia con Affari Tuoi di Stefano De Martino, seguito dall’appuntamento con Marco Liorni e Ora o mai più, il talent show che offre una seconda possibilità a cantanti del passato, che oggi vivrà la finalissima che deciderà il vincitore dell’edizione 2025. Su Canale 5, invece, torna l’immancabile C’è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi, che da anni appassiona il pubblico con le sue storie emozionanti. Entrambi i programmi puntano sul coinvolgimento emotivo, ma mentre Ora o mai più si concentra sulla musica e sulla rinascita artistica, C’è posta per te gioca tutto sulle storie di vita vera e sui sentimenti. Il pronostico della serata è tutto dalla parte di Maria De Filippi, che nelle ultime settimane ha sempre travolto a mani basse lo show di Marco Liorni (sette giorni fa, 29.8% per Canale 5 e 15% per Rai1), che inoltre in occasione della finalissima avrà l’handicap di non andare in onda in diretta come invece successo per le prime puntate del programma.

Programmi tv stasera, sabato 1 marzo

Passando agli altri canali, su Rai 2 va in onda un episodio della serie Elsbeth, mentre su Rai 3 viene trasmesso Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta sui temi dell’alimentazione e dell’ambiente. Su Italia 1 spazio al cinema con Il talento di Mr. Crocodile, un film che unisce musica e avventura, mentre su Rete 4 va in onda la commedia Banana Joe, con Bud Spencer. Su La7, invece, c’è il solito appuntamento con Gramellini e il suo talk In altre parole. Chi preferisce il grande cinema troverà altre proposte interessanti. Su Iris viene trasmesso Giochi di potere, su Cine 34 la commedia italiana Cornetti alla crema, mentre su La 5 il romanticismo è protagonista con Rosamunde Pilcher: Al settimo cielo.

Con una programmazione così ricca e variegata, la serata dell’1 marzo 2025 promette di offrire intrattenimento di qualità per tutti i telespettatori.

