Stasera in tv (8 marzo): Marco Liorni fa gli straordinari su Rai 1 e Maria De Filippi punta al colpaccio I programmi da vedere in tv nel prime time di oggi, sabato 8 marzo. C’è posta per te ha un nuovo rivale con lo switch di Liorni a L'eredità

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dai programmi migliori del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro stasera, sabato 8 marzo 2025, tra tante opzioni interessanti.



Stasera in tv (8 marzo), cosa vedere: la battaglia tra Marco Liorni e Maria De Filippi continua

La prima serata dell’8 marzo 2025 offre una vasta scelta tra programmi di intrattenimento, serie TV e film per tutti i gusti. Su Rai 1, dopo l’appuntamento quotidiano con Affari Tuoi, va in onda una puntata speciale de L’eredità di Marco Liorni dedicata al Festival di Sanremo (QUI le anticipazioni). Il game show, che tiene compagnia al pubblico con giochi di cultura generale e il momento clou della "Ghigliottina", questa sera oltre alla canonica puntata pomeridiana sarà in scena anche in prime time con ospite d’eccezione (Nino Frassica, Marcella Bella e tanti altri). Liorni, dunque, rimpiazzerà se stesso nel prime time del sabato di Rai 1, visto che fino alla scorsa settimana è stato protagonista con Ora o mai più, il talent show dedicato alle vecchie glorie della musica che, purtroppo, non ha ottenuto un buon riscontro di pubblico venendo sistematicamente travolto da C’è Posta per te. Proprio il people show di Maria De Filippi stasera ancora protagonista in prima serata sull’ammiraglia Mediaset per continuare a emozionare e coinvolgere il pubblico con storie di ricongiungimenti e sorprese. Due proposte diverse ma entrambe molto amate dal pubblico italiano: da un lato il gioco e la sfida della conoscenza, dall’altro l’emozione dei sentimenti e delle storie personali. Il pronostico della serata, naturalmente, è tutto dalla parte di Maria De Filippi che con ogni probabilità vincerà ancora una volta la sfida con Marco Liorni.

Programmi tv stasera, sabato 8 marzo

Spostandoci sugli altri canali, su Rai 2 arriva la serie Elsbeth, che segue le vicende dell’eccentrica avvocatessa investigativa interpretata da Carrie Preston. Su Rai 3, invece, spazio all’approfondimento con Indovina chi viene a cena, il programma che indaga su tematiche legate all’alimentazione e all’ambiente. Per chi preferisce il cinema, su Italia 1 va in onda il film d’animazione Il Gatto con gli Stivali 2: L’ultimo desiderio, un’avventura che riporta sullo schermo il celebre personaggio della saga di Shrek. Su Rete 4, invece, spazio alla commedia d’azione con I due superpiedi quasi piatti, classico con Bud Spencer e Terence Hill che continua a conquistare il pubblico con il suo mix di scazzottate e comicità.

Per gli appassionati di cinema, la prima serata offre ulteriori scelte su altri canali tematici. Su Iris va in onda il thriller cult Seven, mentre su Cine 34 trova spazio la commedia italiana con La dottoressa del distretto militare. Su La 5, invece, viene trasmesso il film sentimentale Rosamunde Pilcher: I battiti del cuore, un’opzione perfetta per chi ama le storie romantiche.

Una programmazione ricca e variegata che permette a ogni spettatore di trovare qualcosa di adatto ai propri gusti.

Consulta la guida completa ai programmi del weekend.

