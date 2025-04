Le uscite di maggio 2025 su Disney Plus: Stanley Tucci esplora l'Italia, la star di Grey's Anatomy è nei guai Scopriamo tutte le novità che ci attendono questo nuovo mese su Disney+, dalle grandi produzioni come Star Wars: Underworld, al caso che sconvolse l'America.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Maggio 2025 si preannuncia un mese ricco di novità su Disney+, con una varietà di contenuti che spaziano dai supereroi Marvel alle avventure animate per i più piccoli, fino a documentari storici e i grandi thriller. Ecco una panoramica delle principali uscite previste per questo mese.

Tutte le migliori uscite di maggio si Disney Plus: da Good American Family a Star Wars

Maggio è sempre un mese vivace su Disney+, ma quello del 2025 si preannuncia particolarmente interessante. Tra supereroi, galassie lontane, viaggi culinari e racconti storici, ce n’è davvero per tutti i gusti. Partiamo subito col botto: il ritorno di Miles Morales è finalmente realtà. Dopo il successo travolgente del primo film, Spider-Man: Across the Spider-Verse arriva su Disney+ portandosi dietro tutto il suo incredibile stile visivo e quella narrazione emozionante che ha fatto innamorare milioni di spettatori. Una storia che promette nuove dimensioni da esplorare e una carrellata di Spider-personaggi tutta da scoprire.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Restando nell’universo delle grandi saghe, gli appassionati di Star Wars non potranno perdersi Star Wars: Tales of the Underworld. Questa nuova serie animata svela finalmente il lato più oscuro e sotterraneo della galassia, raccontando le storie di personaggi come Cad Bane e Asajj Ventress. Un viaggio crudo e affascinante nelle pieghe più misteriose della saga, perfetto per chi ama scoprire "cosa succede dietro le quinte" dei grandi eventi di Star Wars. Per chi cerca qualcosa di completamente diverso, c’è aria di avventura e buon cibo con Tucci in Italy. Stanley Tucci torna a raccontare l’Italia come solo lui sa fare, attraversando cinque regioni e andando alla ricerca dei sapori autentici, delle storie vere, delle tradizioni meno conosciute. Un invito a viaggiare, e a mangiare, con gli occhi e il cuore.

Sul fronte del drama, fa il suo debutto una serie molto attesa, che vede per altro il ritorno della grande Ellen Pompeo di Grey’s Anatomy: Good American Family. Si tratta di una miniserie ispirata a una vicenda reale che ha fatto molto discutere. Racconta la storia di una famiglia americana alle prese con verità scomode e drammi familiari. Un racconto intenso e a tratti disturbante, che promette di tenere incollati allo schermo episodio dopo episodio.

Chiudiamo con una chicca per gli amanti della storia: Genghis Khan: La storia segreta dei mongoli. Si tratta di un documentario che si propone di raccontare la figura di Gengis Khan andando oltre i soliti cliché, scavando nella cultura mongola e nei misteri di un impero leggendario. Perfetto per chi ha voglia di scoprire o riscoprire una delle figure più affascinanti della storia mondiale. Insomma, maggio su Disney+ si prospetta tutt’altro che noioso.

Potrebbe interessarti anche