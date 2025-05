Tucci in Italy è una dichiarazione d'amore: quali sono i piatti italiani che fanno impazzire gli USA Gli americani amano la cucina italiana e gli italiani. Il celebre attore di Hollywood torna su Disney+ con un solo obiettivo: scovare il miglior piatto italiano

Pronti per un nuovo viaggio culinario su e giù per il Bel Paese? La nuova stagione di Tucci in Italy approda su Disney+ lunedì 19 maggio 2025, e ci porterà alla scoperta dei sapori più autentici di cinque regioni italiane straordinarie. Dopo il successo della prima stagione, il celebre attore americano (indimenticabile nel suo ruolo ne Il diavolo veste Prada) ora si concentra sulle tradizioni di Toscana, Lombardia, Trentino–Alto Adige, Abruzzo e Lazio e in ogni episodio, Tucci incontrerà chef, agricoltori, pescatori e altri esperti locali per scoprire piatti e storie culinarie uniche.

Ma vi siete mai chiesti quali siano i piatti italiani che hanno fatto letteralmente innamorare gli USA della nostra cucina? Tutti i dettagli nel Video.

