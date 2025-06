Vision, i rumor e i leak impazzano: ecco come rivedremo Ultron nella serie Marvel su Disney+ James Spader riprenderà il ruolo avuto in Avengers 2; tra i leak anche un atteso ritorno e la conferma di diversi nuovi personaggi per la gioia dei fan

Rumor e leak senza tregua riguardo la serie Disney+ Vision, che riporterà in scena l’omonimo personaggio interpretato da Paul Bettany. Riprendendo le affermazioni del noto insider di settore Daniel Ritchman, rivedremo anche Ultron, e ora sappiamo anche in vesti. Non era un mistero James Spader avrebbe ripreso il suo ruolo, ma fino ad ora i fan si erano limitati a delle teorie riguardo la sopravvivenza dell’androide al termine di Avengers: Age of Ultron. Il leaker non si ferma qui, perchè parla anche del debutto di Tommy Maximoff, uno dei due figli di Wanda/Scarlet Witch e Visione.

Un corpo (umano) per Ultron

Cominciamo dal primo e più succulento punto posto dai leak di Daniel Ritchman. In Vision molto probabilmente troveremo un Ultron in forma umana. Ciò implica che il villain creato da Tony Stark e Bruce Banner è riuscito a sopravvivere agli eventi di Avengers 2, ricollocando la propria coscienza in un altro corpo. Il come è ancora ovviamente tutto da scoprire. Cosa la malvagia IA voglia fare non è dato saperlo. Così come se le sue intenzioni siano o meno quelle di offrire un corpo umano anche a Visione.

Visione e Ultron si dovrebbero incontrare a Madripoor, isola fittizia già comparsa in un episodio di Falcon & The Winter Soldier. A sua volta questo potrebbe far presagire che potremmo rivedere il personaggio di Sharon Carter/Power Broker, interpretato da Emily VanCamp.

Il secondo dei gemelli Maximoff

Il leaker ha anche reso noto che presto vedremo un altro dei figli avuti da Wanda e Visione. Dopo Wiccan/Billy Maximoff, visto in Agatha All Along, farà la sua comparsa anche il fratello Tommy/Speed. A dare il volto al velocista dai capelli argentati dovrebbe essere Ruaridh Mollica. Scelte anche le voci per le IA create da Iron Man F.R.I.D.A.Y. ed E.D.I.T.H., ovvero Kerry Condon ed Emily Hampshire. Il cerchio degli androidi si chiude con Jocasta, il cui volto sarà quello dell’attrice T’Nia Miller.

