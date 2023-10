Alessandro Basciano, parla la sorella: “Mio fratello incastrato, non ha mai tradito Sophie” Giorgia Nicole Basciano ha risposto ad alcuni utenti che si scagliavano contro il fratello: “Un tradimento che non c’è mai stato, basta scrivere c**ate”

La rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continua e continuerà a far discutere anche e soprattutto dopo le pesanti accuse nei confronti del dj da parte della ex tronista di Uomini e Donne sabato scorso a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Canale 5, infatti, l’ex vippona ha sparato a zero sull’ex compagno, reo – a sua detta – di averla tradita. Da allora i fan si sono scatenati sui social, scagliandosi soprattutto contro l’ex vippone. In quella che è una situazione sempre più soffocante è intervenuta Giorgia Nicole Basciano, la sorella di Alessandro, che ha rotto il silenzio e ha provato a fare chiarezza, difendendo il fratello dalle accuse di tradimento. Scopriamo cosa ha detto.

Parla la sorella di Alessandro Basciano

Nella puntata di sabato scorso di Verissimo Sophie Codegoni è uscita allo scoperto e ha accusato Alessandro Basciano di averla tradita (in precedenza aveva solo accennato solo a "cose gravi" e poi a "terze persone"). Un tradimento avvenuto a Ibiza e che sarebbe stato l’epicentro della recente rottura tra i due ex vipponi. Sophie ha inoltre dichiarato di essere in possesso delle prove: foto e video che mostrerebbero Alessandro in dolce compagnia della sua ex, la quale le avrebbe addirittura scritto per chiederle di non pubblicare gli scatti.

Prove o no, dall’intervista di Verissimo la spaccatura tra i fan sembra ormai insanabile: quasi tutti si sono scagliati contro Alessandro Basciano, in sempre meno lo difendono. Tra i nomi "illustri" che si sono aggiunti alla polemica c’è anche quello di Sonia Bruganelli, schierata nettamente e che ha rivendicato il suo "fiuto" nell’aver già "sgamato Basciano in tempi non sospetti".

Proprio tra i commenti a questo tweet dell’ex moglie di Paolo Bonolis Giorgia Nicole Basciano ha deciso di rompere il silenzio e rispondere ad alcuni utenti, intervenendo sul social e parlando di una montatura: "Quello che succede oggi sono finti tradimenti che non esistono. Tutti noi ci arrabbiamo tante volte, ma in questo caso si parla di un tradimento che non c’è mai stato". La sorella del dj ha poi sbottato ("Ora basta scrivere ca**ate quando non si sanno le cose") invitando i follower piuttosto ad analizzare la situazione e ricostruire la realtà dei fatti: "Al vostro posto cercherei di capire chi ha voluto incastrare Ale, voi siete bravi nel trovare le cose, indagate. Come ho già detto, la verità verrà fuori con le prove, non con le parole".

