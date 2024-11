Sophie Codegoni, come ha reagito all’arresto di Alessandro Basciano e le parole dell’avvocato L’ex gieffino, accusato di stalking nei confronti della ex compagna nonché madre della figlia Celine Blue, è stato fermato ieri sera e lei ha reagito così.

Nelle ultime ore è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia dell’arresto di Alessandro Basciano per l’accusa di stalking nei confronti della ex compagna, e madre di sua figlia, Sophie Codegoni. I due si sono conosciuti e innamorati nel corso della loro esperienza al Grande Fratello e, una volta usciti dal reality, hanno continuato la loro relazione dando alla luce la piccola Celine. Dopo un po’ di tempo è arrivata la rottura e tra i due sono iniziati forti scontri e accuse reciproche. Se fino a qualche giorno fa sembrava che tra loro fosse tornata l’armonia, questo arresto scombina nuovamente tutte le carte in tavola. Ma a far discutere arriva ora anche l’inaspettata reazione della Codegoni sull’accaduto: vediamo di più.

Sophie Codegoni, la reazione all’arresto di Alessandro Basciano

Ieri sera Alessandro Basciano è stato arrestato per atti persecutori nei confronti di Sophie Codegoni, e a far discutere nelle ultime ore è proprio la reazione social di quest’ultima. L’ultimo avvistamento social di Sophie risale a qualche ora fa, quando la ragazza ha pubblicato una Instagram story nel quale si vede lei che accompagna all’asilo la figlia Celine con un piccolo passeggino rosa giocattolo. Nessun tipo di commento, invece, per l’arresto ormai ufficializzato dell’ex compagno. Una ‘non reazione’ che probabilmente i fan di Sophie non si aspettavano. Ma d’altronde occorre anche sottolineare che si tratta di una situazione complicata e molto delicata, che deve essere trattata nelle sedi opportune e non necessariamente sui social.

Alessandro Basciano arrestato per "condotta violenta": parla il suo avvocato

La richiesta d’arresto è stata autorizzata dalla gip Anna Magelli, secondo la quale Basciano avrebbe mostrato "ossessiva gelosia nei confronti della giovane donna" causandole "un costante e perdurante timore per la propria incolumità", sottolineando nuovamente la condotta violenta del deejay. A fronte di queste pesanti accuse, l’avvocato Leonardo D’Erasmo che assiste Basciano è dunque intervenuto tra le pagine di Fanpage per rilasciare importanti dichiarazioni.

"Sicuramente si tratta di un rapporto non sano, ma è sbagliato dire che lui fosse violento o la perseguitasse perché se una persona ti perseguita non continui a vederla, non la cerchi – ha sottolineato il legale – Nessuno cercherebbe il proprio aggressore. Avevano entrambi dei comportamenti non sani nella relazione, confido in una dichiarazione da parte della signora Codegoni. Posso capire che lei abbia esercitato il diritto di denuncia, ma la situazione poi era rientrata. […] Si è sempre trattato di violenza verbale e non fisica, ci sono stati tanti piccoli episodi violenti che si sono scambiati a vicenda nel corso del tempo, solo che lei li ha denunciati, mentre lui no".

