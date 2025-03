Selvaggia Lucarelli, attacco velenoso ad Alessandro Basciano: "Quale donna andrebbe". E il web insorge La giornalista è sempre sul pezzo, e sfodera il suo disappunto per la scelta dell'ex di Sophie Codegoni come guest star ad un evento per la Festa della Donna

L’Icon Club ha annunciato la presenza di Alessandro Basciano per la serata della Festa della Donna con la frase "una notte speciale per celebrare tutte le donne". Tuttavia, la decisione di coinvolgere il deejay ligure, su cui pende un provvedimento di divieto di avvicinamento alla sua ex compagna (attualmente sospeso in attesa della Cassazione), ha sollevato un’ondata di critiche.

Selvaggia Lucarelli: la critica alla scelta del locale

La decisione dell’Icon Club di Campoverde, frazione di Aprilia, di invitare Alessandro Basciano come special guest per la serata dell’8 marzo ha scatenato una forte polemica. Selvaggia Lucarelli non ha perso occasione per criticare duramente la scelta del locale, sottolineando la delicatezza della situazione giudiziaria dell’ex gieffino, accusato di stalking nei confronti di Sophie Codegoni. La giornalista ha commentato con sarcasmo: "Buona Festa delle donne in anticipo!", evidenziando quanto fosse inopportuna la presenza di Basciano in un evento dedicato alle donne. Molti utenti hanno notato che il locale ha silenziato i commenti sotto il post dell’annuncio, probabilmente per evitare un’ondata di proteste. Una mossa che non ha fatto altro che aumentare il malcontento e l’indignazione sui social.

L’indignazione sui social

Sotto il post X di Selvaggia Lucarelli, molte donne hanno espresso il loro dissenso, criticando aspramente la scelta del locale. In tantissime si sono chieste quale donna si permetterebbe di prendere parte a un evento del genere. Alcune hanno parlato di una scelta davvero di cattivo gusto da parte del locale, altre hanno definito l’iniziativa una mancanza di rispetto verso le donne e i loro diritti. Sicuramente, secondo molte persone, questa scelta dimostra una scarsa sensibilità su un tema tanto delicato, soprattutto in una giornata simbolica come l’8 marzo. Il dibattito ha acceso nuovamente la discussione su quanto sia importante non solo celebrare la Festa della Donna, ma anche rispettarne il significato.

La situazione giudiziaria di Alessandro Basciano

Il 28 febbraio, il Tribunale del Riesame di Milano ha emesso un provvedimento che impone il divieto di avvicinamento di Basciano a Sophie Codegoni. I giudici hanno sottolineato che il deejay non avrebbe dimostrato alcuna consapevolezza della gravità dei suoi atteggiamenti, motivo per cui hanno disposto il provvedimento restrittivo.

L’ordinanza è momentaneamente sospesa in attesa del pronunciamento della Cassazione, ma se venisse confermata, Basciano potrebbe essere costretto a indossare il braccialetto elettronico o, in caso di rifiuto, a scontare gli arresti domiciliari.

Un evento che divide l’opinione pubblica

La polemica intorno alla decisione dell’Icon Club evidenzia un problema più ampio: quanto siano realmente considerati i valori legati alla Festa della Donna. Da una parte, c’è chi difende la presunzione di innocenza e il diritto al lavoro di Basciano, dall’altra c’è chi trova inaccettabile che una persona con accuse così gravi venga celebrata in un evento pensato per le donne. Questa vicenda dimostra come la sensibilità verso certi temi sia sempre più alta e che, in un’epoca in cui le donne lottano per il rispetto e la parità, certe scelte possano generare profonde divisioni e indignazione.

