Grande Fratello, ex concorrente vende le ciabatte usate nella Casa: il prezzo (ridicolo) e le motivazioni Federica Petagna avrebbe messo in vendita online un paio di calzature, regalatele dallo sponsor quando era concorrente del reality. Ecco perché e tutti i dettagli.

Una mossa a sorpresa scuote (e lascia perplessi) i fan del Grande Fratello. L’ex gieffina Federica Petagna, nota anche per la partecipazione a Temptation Island nel 2024, avrebbe infatti mandato in delirio il web mettendo in vendita un oggetto regalatole ai tempi del reality condotto da Signorini. Come riporta Fanpage.it, l’ex di Alfonso D’Apice avrebbe caricato l’articolo su una nota piattaforma di compra-vendita, a un prezzo che ha lasciato parecchio interdetti i followers. Ma perché Petagna ha deciso di compiere questo gesto? E quali motivazioni si celano dietro alla sua azione? Ecco tutti i dettagli qui di seguito.

Grande Fratello, l’ex Federica Petagna mette in vendita le ciabatte online

Un paio di ciabatte, ricevute dal marchio sponsor del Grande Fratello, sarebbero finite in vendita su un profilo riconducibile a quello di Federica Petagna. Lo ha riportato Fanpage.it, di recente, scoperchiando un piccolo caso che sta già facendo discutere migliaia di appassionati sul web. La Petagna, in sostanza, avrebbe caricato su Vinted il prodotto – cioè infradito di gomma ricevute in dono durante il Gf – e il gesto non sarebbe certo passato inosservato.

Anche se a seguire, pochi minuti dopo, pare che il prodotto della Petagna sia magicamente sparito dalla pagina. E per carità, non c’è nulla di male nel mettere in vendita personali cimeli. Ma era ovvio che, una volta compiuto il gesto, legioni di fan si sarebbero sbizzarrite con giudizi e pettegolezzi sulla gieffina. Inoltre, stupisce il prezzo a cui Federica Petagna avrebbe messo in vendita le suddette ciabatte. Non una cifra alta, che forse giustificherebbe il ‘rischio’ corso nel vendere pubblicamente le calzature. Bensì pochi spiccioli.

Le infradito della Petagna sarebbero finite su Vinted per la bellezza di 4.99 euro. Insomma lo stesso prezzo, più o meno, che si pagherebbe per simili ciabatte in un qualsiasi negozio in spiaggia. Ed è un mistero, adesso, che fine abbia fatto l’articolo. Possibile che Federica si sia pentita di aver postato, finendo per ritirare subito la merce. Oppure avrà trovato un acquirente, chissà. Resta comunque un evento bizzarro. Leggero e divertente, sì. Ma decisamente bizzarro.

Chi è Federica Petagna

Federica Petagna è finita sotto i riflettori per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2024. Nail artist di professione, era entrata nel reality delle tentazioni al fianco dell’allora fidanzato Alfonso D’Apice. Al termine delle riprese, però, i due avevano preso strade separate. Federica aveva iniziato a frequentare il single Stefano Tediosi, conosciuto proprio nel villaggio del reality. Mentre Alfonso, insieme all’ex, era finito nella Casa del Grande Fratello. Dove poi è sbocciata la sua love story con Chiara Cainelli. Quanto alla Petagna, la sua avventura nello show di Signorini era finita quasi subito.

