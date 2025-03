Angelo Madonia scrive a Davide Bonolis dopo un grande successo: cosa ha fatto il figlio di Sonia Bruganelli Il ballerino di Ballando con le stelle ha scritto al figlio della sua compagna per fargli i complimenti dopo un grandissimo traguardo raggiunto: le sue parole.

Davide Bonolis ha raggiunto un importante traguardo e tra coloro che gli hanno fatto i complimenti c’è anche il compagno di sua madre, il ballerino di Ballando con le stelle Angelo Madonia. Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è stato convocato in Nazionale Creators per la prima volta, ovvero la Nazionale di calcio che raccoglie tutti "i migliori Content creators ed influencer sportivi in Italia in un’unica squadra", così come si legge nella pagina web ufficiale.

Il messaggio di Angelo Madonia a Davide Bonolis

Sulla pagina Instagram della Nazionale Creators si legge: "Prima convocazione. Dopo l’esordio in Juventus creators e Kings League con Caesar Fc Davide Bonolis è stato ufficialmente convocato in Nazionale Creators". A gennaio il figlio del conduttore di Avanti un altro era stato convocato nella Kings League, un torneo di calcio composto da 12 squadre con 10 calciatori e 3 wild card. Davide Bonolis era stato appunto convocato come "wild card" che sono personaggi noti o ex giocatori che vanno ad ampliare la rosa della squadra. Le partite di questo torneo sono da 40 minuti divise in 20 minuti a tempo e i giocatori sono sette per team. Sotto il post della Nazionale Creators Angelo Madonia non ha perso occasione per fare i suoi auguri al figlio della sua compagna scrivendo un caloroso: "Complimenti Davide". I suoi genitori sono molto legati a lui e glielo ricordano spesso. Inoltre anche il giovane calciatore ha un bellissimo rapporto con entrambi come con suo padre, a cui ha augurato per l’appena trascorsa festa del papà, un bel tris di foto (due di quando era piccolo e un’altra recente) in cui sono ritratti insieme. La didascalia alle foto è stata di puro amore: "Non sei solo un padre, ma anche un vero fratello, sempre pronto a sostenermi, ascoltarmi e guidarmi. La tua presenza mi dà forza ogni giorno e non potrei chiedere di meglio".

La Nazionale Creators: qualche informazione

La Nazionale Creators raccoglie è nata nel mese di novembre del 2022 e a oggi sono oltre 40 ragazzi ad aver aderito. Come si legge sul sito ufficiale: "La Nazionale Creators nasce per unire i migliori Content creators ed influencer sportivi in Italia in un’unica squadra. Ogni giorno sviluppiamo e diffondiamo contenuti su TikTok, Instagram, YouTube e Twitch i social più utilizzati dai giovani tra i 13 e 25 anni. I ragazzi che hanno preso parte al progetto Nazionale sono seguiti da oltre 25 milioni di follower, con una media di 230 milioni di visualizzazioni al mese".

