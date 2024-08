Sonia Bruganelli, esplode l'amore con Angelo Madonia: lui fa un passo importante (e dice addio a Stokholma) L'ex di Paolo Bonolis ha raggiunto il ballerino in Sicilia, dove hanno festeggiato il suo 40esimo compleanno insieme. E c'era anche la famiglia di lui al completo.

Si era capito da un po’, che Sonia Bruganelli e Angelo Madonia facevano sul serio. Da mesi si frequentavano alla luce del giorno, affiatatissimi, e hanno ormai messo in soffitta i vecchi amori – Bonolis da una parte, ed Ema Stokholma dall’altra. Tanto che adesso, Sonia è volata in Sicilia per il compleanno del ballerino, e le ultime foto dei paparazzi mostrano un dettaglio non da poco: lei sarebbe stata presentata alla famiglia di lui. Quindi è ufficiale, tutto fa pensare a una storia seria. L’amore tra Sonia e Angelo procede a gonfie vele e in più tra poco si ritroveranno vicini anche a Ballando con le Stelle: lei allieva, lui maestro di ballo. Meglio di così non potrebbe andare. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Sonia Bruganelli e Madonia, arrivano le presentazioni ufficiali

Dopo tempi turbolenti, torna il sereno nella vita amorosa di Sonia Bruganelli. Si è lasciata col marito Paolo Bonolis, e anche se i due trascorrono ancora del tempo insieme (per il bene dei figli) era davvero l’ora di voltare pagina. Così l’opinionista dell’Isola si è rimessa in gioco con Angelo Madonia. Anche lui, come lei, appena uscito da una relazione complessa, quella con la speaker radiofonica Ema Stokholma.

I primi avvistamenti della coppia risalgono a pochi mesi fa. Poi c’è stata la conferma definitiva, quando Sonia e Angelo sono apparsi insieme alla festa di nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Da allora, indizi e voci ricorrenti non hanno fatto altro che confermare la solidità del rapporto tra il ballerino e la presentatrice. E adesso sono sbucate anche le foto dei paparazzi. Il settimanale Chi, infatti, ha appena pubblicato alcuni scatti inequivocabili. Vediamo Sonia Bruganelli, che ha raggiunto il suo Angelo su uno yacht in Sicilia. È andata lì per festeggiare insieme a lui il traguardo dei 40 anni (lei ne ha 10 in più, invece). Finalmente si sono riunti nel sole di luglio.

Nelle foto non vediamo baci, però, solo abbracci teneri e momenti di puro relax. L’ex di Bonolis si fa cingere dal ballerino di Ballando, poi scherzano come due innamorati col getto della doccia. Ma quello che più colpisce, è che con Sonia c’è anche tutta la famiglia di Madonia. Quindi lui ha deciso di presentare la nuova compagna al suo "clan". Hanno brindato tutti insieme, appassionatamente. Segno che le cose si fanno molto serie.

Presto, Madonia e la Bruganelli saranno riuniti anche sul lavoro. Perché a settembre parteciperanno entrambi alla nuova stagione di Ballando con le Stelle. Lui sarà ballerino e maestro, lei farà l’allieva. Ma a dispetto delle attese, non gareggeranno insieme. Hanno preferito vivere l’esperienza con un minimo di distacco. Ognuno per conto suo. Anche se qualche tenerezza, chi lo sa, potrebbe sempre scappare. Un bacio tra una coreografia e l’altra, magari. O un abbraccio dolce, a fine puntata. Non ci resta che aspettare e goderci lo spettacolo.

