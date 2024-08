Sonia Bruganelli annuncia: “Sarò a Ballando con le stelle”, lo choc di Angelo Madonia Sorpresa dalla Bruganelli, che ufficializza la partecipazione mentre in barca si gode un drink. Pioggia di critiche da parte degli utenti, ma Madonia rilancia

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Non si può dire che la voce non fosse nell’aria già da tempo. Da diverse settimane si discute infatti dei possibili concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle, e tra questi uno dei più chiacchierati era proprio Sonia Bruganelli. L’opinionista dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello, volto quindi molto chiaro a Mediaset, sembrava aver preso delle strade leggermente diverse, concentrandosi su un percorso in Rai, tra l’altro lo stesso in cui lavora la sua attuale nuova fiamma, conosciuta dopo la separazione da quello che è stato il suo marito per una vita: Paolo Bonolis. Un’interessante coincidenza, che oggi ha trovato finalmente la sua conferma ufficiale.

Sonia Bruganelli nel cast di Ballando con le stelle

La notizia è molto fresca: l’ex moglie di Paolo Bonolis infatti è apparsa questa mattina sui social del programma per annunciare la sua partecipazione. Per i più attenti era ormai quasi certo, ma fa comunque piacere sentire le sue parole: "Sole, mare, bibite ghiacciate… tutto meraviglioso, ma sta per finire! Perché? Perché a settembre sarà anche io a Ballando con le stelle. Intanto mi idrato, ciao Milly!". Una dichiarazione breve e concisa, forse meno elaborata delle precedenti, ma che comunque non manca di animare il pubblico, che ora è molto curioso di vederla esibirsi. Il bello è che non sarà però accompagnata dal suo nuovo ragazzo, ma i due dovrebbero essere appaiati separatamente, quindi si potrebbero trovare addirittura a sfidarsi l’uno con l’altro. Lo stesso ballerino ha confermato a Novella 2000 che ci sarebbe qualcosa di romantico attualmente in corso con Sonia Bruganelli: "In questo momento preferiamo viverlo così e proteggerlo".

La reazione sorpresa di Angelo Madonia e quella inviperita del pubblico

Ovviamente si sono in breve tempo moltiplicati i commenti sotto il video condiviso contemporaneamente dalla pagina ufficiale Instagram di Ballando con le stelle e da quella personale di Sonia Bruganelli. Ovviamente non poteva mancare una reazione direttamente dallo stesso Angelo Madonia, che ha prontamente risposto al video scrivendo con ironia: "Allora è vero! Ci sei pure tu". Insomma, si preannuncia una stagione interessante, anche se il pubblico sembra non essere della stessa opinione. Mai come in questo caso si sono infatti susseguiti una valanga di commenti negativi contro la nuova concorrente. Qualcuno scrive: "Che colpo basso… Milly questa se la poteva risparmiare. Pessimi tutti", altri invece rincarano la dose aggiungendo: "La peggiore in termini di simpatia al momento". Qualcun altro, ancora, si lamenta dell’eccessiva presenza di Bruganelli sulle reti:" Si vabbe’, l’anno prossimo facciamole fare anche Pechino express".

Potrebbe interessarti anche