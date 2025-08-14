Sinner vs Auger-Aliassime, oggi i quarti di finale all’ATP di Cincinnati: dove vederla in tv e a che ora Grande ritorno in campo per il campione altoatesino dopo la vittoria contro il francese Mannarino: ecco i dettagli del match di oggi e dove vederlo in tv.

Combattuto tra il caldo torrido che ha colpito l’Ohio e le forti piogge che in questi giorni si sono abbattute sul campo da gioco facendo slittare alcuni match, il campione azzurro Jannik Sinner è riuscito ad arrivare ai tanto agognati quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo la vittoria contro il tennista francese Mannarino, oggi Sinner scenderà in campo per la sfida contro Auger-Aliassime: ecco nel dettaglio ciò che accadrà e dove potremo vedere la partita in diretta e in streaming.

Sinner vs Auger-Aliassime: quando e dove vedere i quarti di finale

Proprio oggi, giovedì 14 agosto 2025, Jannik Sinner scenderà nuovamente in campo al Masters 1000 di Cincinnati per disputare il match dei quarti di finale contro il canadese Auger-Aliassime. La partita è prevista sul campo centrale alle 15 dell’ora locale, questo significa che in Italia il match inizierà non prima delle ore 21 circa, salvo prolungamenti delle partite precedenti. Prima di questo attesissimo incontro, il Masters 1000 vedrà infatti altre due sfide emozionanti: Lucia Bronzetti contro Coco Gauff e Jasmine Paolini contro Krejcikova.

Il match che vedrà sfidarsi Sinner e Auger-Aliassime (così come le altre partite del torneo) sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky) e Sky Sport Tennis (canale 203 di Sky) ma si potrà seguire anche in 4K su Sky Sport 4K (canale 213 su Sky Q). Le partite potranno inoltre essere viste in streaming tramite Sky Go e su NOW. Nessuna partita verrà invece trasmessa in chiaro.

Quarti di finale Sinner vs Auger-Aliassime: sarà rivincita per l’azzurro?

I tantissimi fan di Jannik Sinner non vedono l’ora di vederlo scendere di nuovo sul campo da tennis contro Auger-Aliassime, 28esimo nel ranking. I due campioni, in passato, hanno già avuto modo di scontrarsi due volte, entrambe vinte dal tennista canadese. Parliamo in particolare del 2022, quando Auger ha battuto Sinner sia ai Masters di Madrid che ai Maters 1000 di Cincinnati in tre set.

Quella di oggi, per il tennista altoatesino, potrebbe dunque essere l’ennesima sconfitta contro il tennista canadese, oppure una vera e propria rivincita. L’unica certezza, per il momento, è che il vincente si ritroverà poi a giocare la semifinale contro Rune o Atmane, in base a chi otterrà la vittoria nel corso del loro match ai quarti di finale. Inutile dire che, dopo la strabiliante vittoria di ieri contro il tennista francese Mannarino, in tanti sperano che Sinner si dimostri abbastanza in forma da portare a casa un nuovo successo, nonostante la statistica contro l’avversario non sia proprio a suo favore.

