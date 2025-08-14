Sinner vs Auger-Aliassime, oggi i quarti di finale all’ATP di Cincinnati: dove vederla in tv e a che ora
Grande ritorno in campo per il campione altoatesino dopo la vittoria contro il francese Mannarino: ecco i dettagli del match di oggi e dove vederlo in tv.
Combattuto tra il caldo torrido che ha colpito l’Ohio e le forti piogge che in questi giorni si sono abbattute sul campo da gioco facendo slittare alcuni match, il campione azzurro Jannik Sinner è riuscito ad arrivare ai tanto agognati quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo la vittoria contro il tennista francese Mannarino, oggi Sinner scenderà in campo per la sfida contro Auger-Aliassime: ecco nel dettaglio ciò che accadrà e dove potremo vedere la partita in diretta e in streaming.
Sinner vs Auger-Aliassime: quando e dove vedere i quarti di finale
Proprio oggi, giovedì 14 agosto 2025, Jannik Sinner scenderà nuovamente in campo al Masters 1000 di Cincinnati per disputare il match dei quarti di finale contro il canadese Auger-Aliassime. La partita è prevista sul campo centrale alle 15 dell’ora locale, questo significa che in Italia il match inizierà non prima delle ore 21 circa, salvo prolungamenti delle partite precedenti. Prima di questo attesissimo incontro, il Masters 1000 vedrà infatti altre due sfide emozionanti: Lucia Bronzetti contro Coco Gauff e Jasmine Paolini contro Krejcikova.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il match che vedrà sfidarsi Sinner e Auger-Aliassime (così come le altre partite del torneo) sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky) e Sky Sport Tennis (canale 203 di Sky) ma si potrà seguire anche in 4K su Sky Sport 4K (canale 213 su Sky Q). Le partite potranno inoltre essere viste in streaming tramite Sky Go e su NOW. Nessuna partita verrà invece trasmessa in chiaro.
Quarti di finale Sinner vs Auger-Aliassime: sarà rivincita per l’azzurro?
I tantissimi fan di Jannik Sinner non vedono l’ora di vederlo scendere di nuovo sul campo da tennis contro Auger-Aliassime, 28esimo nel ranking. I due campioni, in passato, hanno già avuto modo di scontrarsi due volte, entrambe vinte dal tennista canadese. Parliamo in particolare del 2022, quando Auger ha battuto Sinner sia ai Masters di Madrid che ai Maters 1000 di Cincinnati in tre set.
Quella di oggi, per il tennista altoatesino, potrebbe dunque essere l’ennesima sconfitta contro il tennista canadese, oppure una vera e propria rivincita. L’unica certezza, per il momento, è che il vincente si ritroverà poi a giocare la semifinale contro Rune o Atmane, in base a chi otterrà la vittoria nel corso del loro match ai quarti di finale. Inutile dire che, dopo la strabiliante vittoria di ieri contro il tennista francese Mannarino, in tanti sperano che Sinner si dimostri abbastanza in forma da portare a casa un nuovo successo, nonostante la statistica contro l’avversario non sia proprio a suo favore.
Potrebbe interessarti anche
Sinner vs Mannarino, oggi ottavi di finale all’ATP Cincinnati: dove vederla in tv, orario, polemiche e rinvio improvviso
Tutto pronto per il grande match tra il campione azzurro e il tennista francese: ecc...
Stasera in tv (14 agosto), Sinner illumina la vigilia di Ferragosto e Gassmann sfida due mostri sacri
I programmi da vedere in tv giovedì 14 agosto 2025: su Rai 1 c'è Un professore, Rete...
Sinner sfida Diallo oggi all’ATP Cincinnati: dove vederla in diretta tv e il dubbio sull’orario
Jannik Sinner è pronto a tornare sul cemento americano, in una sfida che promette di...
Jannik Sinner, stop al tennis e vacanze in Sardegna con Laila Hasanovic: l’indizio dell'elicottero che scatena i fan
Il tennista ha deciso di rinunciare al torneo in Canada per godersi un po' di merita...
Jannik Sinner, l’ultimo record e la prossima fuga d'amore con Laila Hasanovich: cosa succede
Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis, ma fuori dal campo cresce il...
Flirt Sinner-Laila Hasanovic, la mossa a sorpresa di lei. E Ceccon ‘apprezza’ l’ex fidanzata di Jannik
Il tennista è pronto a concentrarsi su Cincinnati, US Open e il finale di stagione d...
Jannik Sinner fenomeno totale (oltre il tennis), ma Federica Pellegrini si ‘vendica’ dopo le polemiche
Una classifica svela la portata della notorietà di Sinner rispetto ad altri capisald...
Jannik Sinner, la luna di miele con Laila Hasanovich è terminata: perché e cosa succede ora
Il campione italiano è tornato ad allenarsi dopo la pausa estiva. È stato con la fam...