Sinner-Alcaraz in diretta tv, finale Atp Cincinnati: dove vederla, orario, la 'minaccia' dello spagnolo Dove seguire lunedì 18 agosto la finale dell’Atp di Cincinnati Sinner-Alcaraz: dal canale all'orario italiano, fino alla voglia di vendetta dello spagnolo dopo Wimbledon.

Jannik Sinner ha conquistato la finale del Masters 1000 di Cincinnati, aggiungendo un’altra vittoria in due set alla sua straordinaria stagione. L’azzurro ha superato il francese Terence Atmane, numero 136 del mondo, con il punteggio di 7-6, 6-2 in circa un’ora e mezza. Il primo set, deciso solo al tie-break, ha costretto Sinner a sudare contro un avversario ostico, mentre nel secondo parziale l’italiano ha preso il largo chiudendo il match sul velluto.

Dall’altra parte del tabellone, Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, ha battuto nella notte tra sabato e domenica Alexander Zverev 6-4, 6-3, approfittando di alcune difficoltà fisiche del tedesco nel secondo set. L’ultimo atto del torneo vedrà quindi affrontarsi i due giovani campioni: l’appuntamento è lunedì 18 agosto alle 21:00, ora italiana, sul P&G Center Court di Cincinnati.

Sinner-Alcaraz: dove vedere la finale dell’ATP Cincinnati in TV e streaming: diretta in chiaro o a pagamento?

Gli appassionati potranno seguire la finale dell’Atp Cincinnati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Per chi preferisce lo streaming, il match sarà disponibile su SkyGo, NOW e Tennis TV. Al momento non è prevista la diretta tv in chiaro sul Nove, che quest’anno ha trasmesso live le finali del Roland Garros e Wimbledon grazie all’intesa raggiunta prima del match con Sky.

Diretta TV Sinner-Alcaraz (ore 21:00) 18 agosto: Sky Sport (abbonati)

Sky Sport (abbonati) Streaming: app SkyGo, NOW.

Il match promette spettacolo non solo per la qualità tecnica dei due protagonisti, ma anche per l’intensità emotiva di una finale che rappresenta il proseguimento della storica rivalità tra il numero uno e il numero due del ranking ATP.

Rivalità Sinner-Alcaraz: la sfida dello spagnolo dopo Wimbledon

La finale di Cincinnati sarà la rivincita della recente sfida di Wimbledon, vinta da Jannik Sinner a inizio luglio (3 set a 1, in rimonta), mentre lo scorso maggio al Roland Garros la vittoria era andata ad Alcaraz, che trionfò dopo aver annullato tre match point. I due giovani talenti rappresentano oggi il vertice del tennis mondiale, e ogni loro incontro si trasforma in un duello di grande spettacolo e strategia.

Dopo aver battuto Zverev, Carlos Alcaraz ha commentato così la nuova sfida contro Sinner, avvisando il rivale altoatesino sulla sua voglia di rivincita dopo la delusione dello scorso mese sui campi di Londra: "Non vedo l’ora di giocare di nuovo contro Sinner. E anche grazie a lui che sto giocando il mio miglior tennis. Penso che sia fantastico anche per la gente guardare le nostre partite, perché alziamo l’asticella e giochiamo un tennis davvero splendido. Sono pronto per la sfida: farò tesoro degli errori che ho commesso nella finale di Wimbledon e cercherò di migliorare lunedì. Dovrò di perfezionare un po’ il mio gioco ed essere preparato al 100%. E fuori dal campo, mentalmente e tatticamente, sarò pronto e pronto a essere perfetto. Non vedo l’ora che arrivi lunedì."

