Stasera in tv (14 agosto), Sinner illumina la vigilia di Ferragosto e Gassmann sfida due mostri sacri I programmi da vedere in tv giovedì 14 agosto 2025: su Rai 1 c'è Un professore, Rete 4 punta su il Padrino 2, mentre Sky trasmette il match tra Sinner e Auger Aliassime.

A cosa assisteremo questo giovedì 14 agosto 2025? Se non sapete cosa scegliere tra le varie proposte delle reti più importanti, rivediamo le serie, i programmi e i film più attesi della serata. Vediamo cosa aspettarsi.

Stasera in tv (14 agosto), cosa vedere: Un professore su Rai 1 e Il Padrino 2 su Rete 4

Giovedì 14 agosto 2025 porta in TV una prima serata variegata, perfetta per chi vuole passare la vigilia di Ferragosto alla tv. Sul primo canale arriva una nuova puntata di Un professore, la fiction con Alessandro Gassmann che continua a raccontare storie tra i banchi di scuola, intrecciando drammi personali e momenti di leggerezza tra adulti e ragazzi. Dall’altra parte, Rete 4 mette in campo un pezzo di storia del cinema: Il Padrino – Parte II, l’epico capitolo diretto da Francis Ford Coppola, dove il destino della famiglia Corleone si snoda tra intrighi, tradimenti e riflessioni sul potere. I volti del programma, neanche a dirlo, sono i grandi Al Pacino e Robert De Niro.

Su Rai 2 il giallo incontra l’esotico con Delitti in paradiso, un poliziesco leggero ma affascinante, ambientato in paesaggi mozzafiato che fanno da sfondo a casi intricati. Rai 3, invece, decide di regalare un tuffo nel passato con Vacanze romane: Gregory Peck e Audrey Hepburn che passeggiano per Roma restano ancora oggi un’immagine capace di far sognare anche i più disillusi. Mediaset gioca carte diverse: su Canale 5 arriva Fragili 2 – Parte 2, il seguito del lungometraggio sulla vita in terza età.. Italia 1, invece, punta tutto sull’azione con Dangerous Waters, storia di sopravvivenza in mare aperto con ritmo serrato e colpi di scena.

E poi non mancano altri film. Su Iris troviamo Everest, ricostruzione drammatica di una spedizione alpinistica finita in tragedia, tra panorami mozzafiato e momenti di tensione. Sul 20 va in onda The Equalizer, con Denzel Washington nei panni di un uomo comune con un passato da giustiziere. La 5 propone Escandalo – Storia di un’ossessione, un dramma sentimentale intenso, dove amore e ossessione si confondono. Insomma, il 14 agosto non c’è proprio da annoiarsi, ognuno può trovare la compagnia perfetta per la sua serata.

Sinner vs Felix Auger-Aliassime, l’orario dei quarti a Cincinnati

Oltre a film e serie più o meno interessanti, stasera in tv ci sarà un nuovo match di Jannik Sinner, che torna in campo a distanza di 24 ore dagli ottavi di finale vinti ieri sera contro Mannarino. Stavolta il numero del tennis mondiale sfiderà Felix Auger-Aliassime, in un match valido per i quarti di finale del torneo di Cincinnati. L’inizio della partita è previsto non prima delle ore 21 italiane. Così come gli impegni precedenti, l’assalto di Sinner alla semifinale sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205). L’orario in prima serata inevitabilmente stravolgerà le gerarchie televisive del prime time, con una buona fetta di pubblico che trascurerà le offerte dei canali in chiaro per sintonizzarsi su Sky.

