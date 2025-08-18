Trova nel Magazine
Sinner, stasera la sfida ad Alcaraz (con una nuova compagna all’orizzonte): rimane numero 1 al mondo se…

Il tennista altoatesino è pronto per la finale di Cincinnati, dove la sfida al campione spagnolo sarà determinante anche per il ranking ATP

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Jannik Sinner scalda i motori e si concentra per la nuova sfida con Carlos Alcaraz. Alle 21 italiane, infatti, il tennista altoatesino si scontrerà a Cincinnati per l’ennesima volta con il campione spagnolo, nel quarto atto della loro già storica rivalità. Dopo la rinuncia di Emma Navarro, intanto, Katarina Siniakova è stata ufficializzata come nuova compagna del numero uno al mondo del ranking ATP nel doppio misto degli US Open. Scopriamo tutti i dettagli.

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: la finale di Cincinnati

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, ancora. L’appuntamento è fissato per le 21 italiane (ecco dove vederla), poi a parlare saranno solo le racchette dei due fenomeni del tennis contemporaneo. Sinner arriva dalla vittoria in due set contro il francese Terence Atmane, numero 136 al mondo, mentre Alcaraz è arrivato in finale dopo avere sconfitto un acciaccato Alexander Zverev. Al P&G Center Court di Cincinnati, dunque, stasera andrà in scena l’ennesimo atto della storica rivalità tra il tennista altoatesino e il campione spagnolo: Alcaraz ha avuto la meglio a Roma e Parigi, ma Sinner arriva dallo storico trionfo di Wimbledon.

"So che Jannik, senza dubbio, è il miglior giocatore al mondo sul cemento e probabilmente su ogni superficie in questo momento. Quindi sarà davvero una grande partita" ha dichiarato Carlos Alcaraz, ammettendo: "Ogni volta che giochiamo l’uno contro l’altro, portiamo il nostro livello al massimo (…) Cosa rende speciale Sinner? La sua capacità di non avere punti deboli, perché è pazzesco". La finalissima di Cincinnati sarà ovviamente determinante anche in ottica ranking ATP, con Alcaraz che ha messo nel mirino il primo posto di Sinner. Se lo spagnolo dovesse vincere, infatti, arriverebbe a 9.640 punti, con Sinner a 11.480. Calcolando i punti sottratti al via degli US Open, dunque, Alcaraz si ritroverebbe con un piccolo vantaggio a 9.595 (contro i 9.480 di Sinner), e potrebbe ‘prendersi’ lo scettro di numero uno al mondo semplicemente raggiungendo lo stesso turno del rivale agli US Open.

Una nuova compagna per Sinner: chi è

A poche ore dalla finale di Cincinnati è stato anche ufficializzato il nome della nuova compagna di Jannik Sinner per il doppio misto degli US Open. Si tratta di Katarina Siniakova; dopo la rinuncia di Emma Navarro, dunque, il numero uno al mondo della classifica ATP si è ‘aggiudicato’ forse il meglio del meglio in ambito di doppio misto. Sinner punta ora alla vittoria a New York; Carlos Alcaraz farà invece coppia con Emma Raducanu, mentre Lorenzo Musetti sarà affiancato da Caty McNally dopo il forfait di Jasmine Paolini.

Quando e dove vedere Sinner-Alcaraz stasera in tv (lunedì 18 agosto 2025)

La finale dell’ATP Cincinnati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Appuntamento questa sera alle ore 21:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; streaming live disponibile su SkyGo, NOW e Tennis TV. La partita non sarà trasmessa in chiaro.

