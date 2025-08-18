Sinner, stasera la sfida ad Alcaraz (con una nuova compagna all’orizzonte): rimane numero 1 al mondo se…
Il tennista altoatesino è pronto per la finale di Cincinnati, dove la sfida al campione spagnolo sarà determinante anche per il ranking ATP
Jannik Sinner scalda i motori e si concentra per la nuova sfida con Carlos Alcaraz. Alle 21 italiane, infatti, il tennista altoatesino si scontrerà a Cincinnati per l’ennesima volta con il campione spagnolo, nel quarto atto della loro già storica rivalità. Dopo la rinuncia di Emma Navarro, intanto, Katarina Siniakova è stata ufficializzata come nuova compagna del numero uno al mondo del ranking ATP nel doppio misto degli US Open. Scopriamo tutti i dettagli.
Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: la finale di Cincinnati
Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, ancora. L’appuntamento è fissato per le 21 italiane (ecco dove vederla), poi a parlare saranno solo le racchette dei due fenomeni del tennis contemporaneo. Sinner arriva dalla vittoria in due set contro il francese Terence Atmane, numero 136 al mondo, mentre Alcaraz è arrivato in finale dopo avere sconfitto un acciaccato Alexander Zverev. Al P&G Center Court di Cincinnati, dunque, stasera andrà in scena l’ennesimo atto della storica rivalità tra il tennista altoatesino e il campione spagnolo: Alcaraz ha avuto la meglio a Roma e Parigi, ma Sinner arriva dallo storico trionfo di Wimbledon.
"So che Jannik, senza dubbio, è il miglior giocatore al mondo sul cemento e probabilmente su ogni superficie in questo momento. Quindi sarà davvero una grande partita" ha dichiarato Carlos Alcaraz, ammettendo: "Ogni volta che giochiamo l’uno contro l’altro, portiamo il nostro livello al massimo (…) Cosa rende speciale Sinner? La sua capacità di non avere punti deboli, perché è pazzesco". La finalissima di Cincinnati sarà ovviamente determinante anche in ottica ranking ATP, con Alcaraz che ha messo nel mirino il primo posto di Sinner. Se lo spagnolo dovesse vincere, infatti, arriverebbe a 9.640 punti, con Sinner a 11.480. Calcolando i punti sottratti al via degli US Open, dunque, Alcaraz si ritroverebbe con un piccolo vantaggio a 9.595 (contro i 9.480 di Sinner), e potrebbe ‘prendersi’ lo scettro di numero uno al mondo semplicemente raggiungendo lo stesso turno del rivale agli US Open.
Una nuova compagna per Sinner: chi è
A poche ore dalla finale di Cincinnati è stato anche ufficializzato il nome della nuova compagna di Jannik Sinner per il doppio misto degli US Open. Si tratta di Katarina Siniakova; dopo la rinuncia di Emma Navarro, dunque, il numero uno al mondo della classifica ATP si è ‘aggiudicato’ forse il meglio del meglio in ambito di doppio misto. Sinner punta ora alla vittoria a New York; Carlos Alcaraz farà invece coppia con Emma Raducanu, mentre Lorenzo Musetti sarà affiancato da Caty McNally dopo il forfait di Jasmine Paolini.
Quando e dove vedere Sinner-Alcaraz stasera in tv (lunedì 18 agosto 2025)
La finale dell’ATP Cincinnati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Appuntamento questa sera alle ore 21:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; streaming live disponibile su SkyGo, NOW e Tennis TV. La partita non sarà trasmessa in chiaro.
