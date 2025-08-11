Trova nel Magazine
Sinner sfida Diallo oggi all’ATP Cincinnati: dove vederla in diretta tv e il dubbio sull’orario

Jannik Sinner è pronto a tornare sul cemento americano, in una sfida che promette di tenere svegli fino a tardi più di qualche tifoso.

Il terzo turno del torneo 1000 di Cincinnati mette di fronte il numero 1 del mondo e il canadese Gabriel Diallo, un avversario giovane, fisicamente imponente e capace di far male soprattutto al servizio. Un incontro inedito, che arriva dopo l’esordio lampo di Sinner contro Galan, liquidato con un doppio 6-1 in meno di un’ora. Una prestazione che ha subito acceso le aspettative e confermato le sensazioni positive che l’azzurro ha trasmesso sin dagli allenamenti.

Scontro Jannik Sinner – Diallo e l’incognita dell’orario

Il match è stato inserito come primo della sessione serale sul centrale, con inizio previsto alle 19 locali, l’1 di notte in Italia. Sulla carta sembra tutto chiaro, ma chi segue il tennis sa bene che il programma può slittare. Prima di Sinner, infatti, ci saranno le sfide tra Sabalenka e Raducanu, e quella tra Fritz e Sonego: due incontri che, a seconda della durata, potrebbero far posticipare l’ingresso in campo del numero 1. Tra Sinner e Diallo non ci sono precedenti. Il canadese, pur non avendo colpi da fondo straordinari, ha nel servizio la sua arma principale. Un aspetto che potrebbe creare qualche difficoltà, anche se Sinner ha spesso dimostrato di sapersela cavare bene contro i grandi battitori.

Dove seguire il match

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, canale 201, con copertura garantita solo per gli abbonati. In streaming si potrà vedere su Sky Go e NOW, sempre riservato a chi ha un abbonamento attivo. Nessuna possibilità di seguirlo in chiaro, quindi chi vorrà assistere live dovrà affidarsi alle piattaforme dell’emittente satellitare.

Uno sguardo in avanti

Se dovesse passare il turno, Sinner affronterebbe il vincente della sfida tra Adrian Mannarino e Tommy Paul. Il francese arriva dalle qualificazioni ed è un giocatore esperto e insidioso, mentre l’americano, numero 15 del seeding, è reduce da sessioni di allenamento proprio con Jannik nei giorni scorsi.
Il cammino verso la conferma del titolo conquistato lo scorso anno è appena iniziato, ma le sensazioni sono quelle di un giocatore che sa esattamente cosa vuole, e ha la mente pronta per prenderselo.

