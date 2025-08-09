Jannik Sinner, l’ultimo record e la prossima fuga d'amore con Laila Hasanovich: cosa succede Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis, ma fuori dal campo cresce il mistero sulla sua storia d’amore con la bellissima modella Laila Hasanovic.

Senza ombra di dubbio, attualmente è l’uomo che sta riscrivendo la storia del tennis e che sta facendo parlare di sé, non solo per il suo grandissimo talento ma anche per un pizzico di gossip. Jannik Sinner, giovanissimo ma già con una bella carriera costellata di successi alle spalle. Dopo la vittoria a Wimbledon, ora punta a un nuovo record di cui vi parleremo dopo. Tuttavia, il tennista, nell’ultimo periodo sembra molto felice, ma il motivo non è legato solo alla sua professione. Anche se non ci sono ancora conferme ufficiali, pare che Sinner sia super innamorato della bellissima Laila Hasanovic, con la quale sembra esserci proprio una relazione. Ma come procedono le cose tra i due? Cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più.

Jannik Sinner, l’amore ‘top secret’ con Laila Hasanovich

Negli ultimi mesi sono circolate voci su una possibile relazione tra Jannik Sinner, numero uno mondiale del tennis, e Laila Hasanovic, modella e influencer danese. Sono stati visti insieme a vari eventi, come, per esempio, al Roland Garros a Wimbledon, dove la presenza di Laila in tribuna ha alimentato i pettegolezzi. Dopo Wimbledon, Sinner è scomparso per diverso tempo, volando in privato con la famiglia, mentre Laila è stata assente dai social, con una foto di una valigia che ha fatto pensare a una vera e propria fuga romantica che il tennista e l’influencer hanno fatto per ritagliarsi un momento per loro. I due, poi, sono stati avvistati separatamente in Sardegna: tuttavia, però, alcuni indizi hanno lasciato pensare a un momento condiviso di relax. Dopo questa fuga, lei è ritornata al suo lavoro, tra shooting e servizi fotografici. Altro luogo, dove sono stati ‘pizzicati’ insieme ultimamente, è stato a Montecarlo, dove sono stati visti passeggiare e prendere un gelato in reciproca compagnia e più affiatati che mai. C’è da dire, però, che nessuno dei due ha confermato la relazione: Sinner, reduce dalla fine della storia con Anna Kalinskaya, ha minimizzato le voci definendo una sua visita in Danimarca un semplice "servizio fotografico".

A quanto pare, tra i tanti impegni nell’agenda di entrambi, Sinner e Laila potrebbero tornare a trascorrere del tempo insieme il mese prossimo. Il 7 settembre, infatti, si chiudono gli US Open, uno dei 4 tornei dello Slam, un appuntamento segnato in rosso nel calendario del tennista italiano. Dopo il torneo americano, Sinner avrà a disposizione un paio di settimane per riposare prima del torneo successivo, in programma il 25 settembre a Pechino. Potrebbe essere l’occasione giusta per una nuova ‘fuga’ con Laila dopo il viaggio in Sardegna dello scorso mese.

Sinner, nuovo record se vince a Cincinnati

Terminate le vacanze e il relax, Jannik Sinner è partito per Cincinnati, dove difenderà il titolo al Masters 1000, torneo che si gioca su cemento, sua superficie preferita. La vittoria sarebbe fondamentale sia per la sua classifica ATP, da cui deve proteggere punti importanti contro il rivale Carlos Alcaraz, sia a livello storico. Nessun numero uno del mondo, dal 1973, ha mai vinto Cincinnati per due anni consecutivi: il record è stato raggiunto solo da Federer, ma non mentre era al vertice del ranking. Un nuovo successo di Sinner confermerebbe quindi il suo primato e aggiungerebbe un altro importante record al suo palmarès.

