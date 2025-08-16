Sinner-Atmane oggi in diretta tv, semifinale Atp Cincinnati: dove vederla, orario, la provocazione del francese Ecco dove seguire la semifinale del nostro numero uno italiano e star mondiale: dai canali all'orario italiano, passando per le parole sospette del rivale.

Il cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati continua e questa sera l’azzurro si gioca un posto in finale. Una partita che arriva in un momento importante della sua carriera e che lo vedrà di fronte a un avversario capace di sorprendere tutti.

La semifinale, gli orari, e da dove arriva Atmane

La sfida contro il francese Terence Atmane è in programma oggi, sabato 16 agosto, con inizio non prima delle 15 locali, le 21 in Italia. Per la prima volta i due si ritroveranno faccia a faccia su un campo del circuito maggiore. Sinner, numero uno al mondo, si presenta forte delle vittorie su Felix Auger-Aliassime e Adrian Mannarino, mentre Atmane, partito dalle qualificazioni, ha eliminato rivali di grande livello come Taylor Fritz e Holger Rune, assicurandosi così l’ingresso nei primi 70 della classifica.

Come vedere la semifinale di Sinner-Atmane dell’Atp Cincinnati

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming tramite Sky Go e NOW. Gli appassionati potranno seguirlo anche su Tennis TV, la piattaforma dedicata esclusivamente al tennis. Un appuntamento che terrà incollati allo schermo tifosi e curiosi, in attesa di capire chi volerà in finale.

Jannik Sinner e la scelta nello staff

In questi giorni si è parlato anche della decisione di Sinner di tornare a lavorare con Umberto Ferrara, preparatore atletico con cui aveva già collaborato. L’altoatesino ha spiegato di aver sentito la necessità di affidarsi nuovamente a una persona che conoscesse meglio il suo corpo e le sue esigenze, ricordando i benefici ottenuti in passato sul piano della resistenza e della mobilità. Una scelta che racconta la sua voglia di crescere ancora e di presentarsi al meglio agli appuntamenti più importanti della stagione.

Atmane e le parole ambigue su Jannik Sinner pre partita

Dall’altra parte della rete ci sarà un giocatore che sta vivendo un torneo da sogno. Terence Atmane, partito senza pressioni, ha già superato ostacoli ben più quotati e ora affronta questa semifinale con entusiasmo e leggerezza. L’uomo ha dichiarato: "Mi sto divertendo tantissimo in campo. È per momenti come questi che mi alleno duramente ogni giorno. Sono solo emozioni positive. Non vedo l’ora che arrivi la semifinale. Sarà una partita fantastica. E’ una persona con due braccia e due gambe, come me. È il n.1 al mondo, vince gli Slam, complimenti a lui. Sarà interessante per me: dopo aver battuto il n. 4 e il n. 9, potrò misurarmi con il n. 1. Vedrò com’è giocare ad un livello molto, molto alto. Lo affronterò come le altre partite perché in ogni caso,non ho nulla da perdere. E’ dall’inizio del torneo che non ho nulla da perdere e sabato non cambierà nulla",ha detto alla vigilia. Dopo la vittoria su Rune, il francese ha anche dedicato tempo ai tifosi, firmando a lungo autografi e spiegando quanto consideri importante mostrare rispetto verso chi sceglie di seguirlo. Il pronostico della vigilia parla a favore di Sinner, ma la semifinale ha tutte le carte in regola per regalare colpi di scena e spettacolo.

