Sinner vs Mannarino, oggi ottavi di finale all’ATP Cincinnati: dove vederla in tv, orario, polemiche e rinvio improvviso Tutto pronto per il grande match tra il campione azzurro e il tennista francese: ecco nel dettaglio cosa vedremo e quando Sinner scenderà in campo.

Nella giornata di oggi, mercoledì 13 agosto, il campione azzurro Jannik Sinner tornerà sul campo da gioco di Cincinnati per gli ottavi di finale del Masters 1000, che lo vedranno sfidare il tennista francese Adrian Mannarino. Dopo aver già battuto il colombiano Daniel Elahi Galan al secondo turno e il canadese Gabriel Diallo al terzo, il campione altoatesino si prepara a una nuova emozionante sfida che, in caso di qualifica, lo porterà ai quarti di finale. Rispetto agli orari stabiliti in partenza, la pioggia delle ultime ore ha rivoluzionato il programma facendo slittare anche il match che vedrà Sinner in campo: dove e quando vederlo.

Sinner-Mannarino, il match slitta a causa della pioggia: quando e dove vederlo

Negli ultimi giorni, i tennisti impegnati al Masters 1000 di Cincinnati hanno dovuto fare i conti con il caldo torrido che ha colpito l’Ohio e che ha inevitabilmente causato anche malori e disagi fisici. Fortunatamente, nella serata di ieri, una forte pioggia si è abbattuta sul cemento rovente di Cincinnati rendendo le temperature più gradevoli. Questo, di contro, ha però rivoluzionato il programma di oggi, costringendo gli organizzatori a far slittare i match in programma.

Sinner e Mannarino si sarebbero dovuti sfidare nella seconda partita in programma sul centrale, dopo il match tra Tiafoe e Rune, ma per oggi è stata inserita all’ultimo minuto anche la partita tra Linette e Pegula, che dovranno giocare il set decisivo dopo la sospensione del match avvenuta ieri a causa della pioggia. La sfida tra Sinner e Mannarino potrebbe dunque slittare di almeno un’ora, iniziando attorno alle ore 20 circa.

Il match, che vedrà partecipare il campione azzurro per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, verrà trasmesso in diretta tv e in esclusiva sui canali di Sky Sport e sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go, su NOW e su Tennis Tv.

Masters 1000 di Cincinnati all’insegna della polemica

E come ogni grande torneo che si rispetti, al Masters 1000 di Cincinnati non mancano certo le polemiche. Negli ultimi giorni, a causa del caldo infernale, l’ex tennista e commentatore Sky, Ivan Ljubicic, si è scagliato contro gli organizzatori affermando: "Nessuno vince se i giocatori svengono a causa delle condizioni estreme. Quale altro sport fa in questo modo? Ai giocatori ogni giorno viene chiesto di competere in situazioni di questo tipo e non ha nulla a che vedere con l’essere in forma o meno".

Allo stesso tempo, i tabloid inglesi continuano imperterriti a scagliarsi contro Sinner. Il Times, in questi giorni, ha infatti voluto a tutti i costi far riemergere una questione ormai sepolta: il doping, la presunta disparità nel trattamento rispetto ad altri atleti, l’accordo preso con la Wada, la pena considerata troppo leggera e altre affermazioni già trite e ritrite. Insomma, questioni ormai vecchie che gli inglesi hanno deciso di rispolverare forse per mancanza di qualcosa di meglio.

