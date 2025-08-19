Sinner, la verità sul ritiro (e il futuro): la grande rinuncia e la vetta del ranking a rischio. Quando lo rivedremo in tv Il tennista altoatesino è stato costretto a dare forfait nella finale di Cincinnati, regalando la vittoria a Carlos Alcaras: ora gli US Open, cosa farà

È stato sicuramente un risveglio amaro quello di Jannik Sinner oggi martedì 19 agosto 2025, all’indomani del ritiro nella finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista altoatesino è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di alcuni problemi di salute regalando la vittoria a Carlos Alcaraz, che ora insidia il suo primato nel ranking ATP. Per Jannik, tuttavia, è già tempo di guardare al futuro, e in particolare modo agli US Open: quando lo rivedremo in tv? L’asso del tennis italiano ha dato forfait per il doppio misto di New York e tornerà in campo solo per l’ultimo Slam della stagione. Scopriamo quando e tutti i dettagli.

Jannik Sinner, il ritiro a Cincinnati contro Alcaraz: cos’è successo

È durata poco più di venti minuti la finalissima del Masters 1000 di Cincinnati, che ieri ha visto Jannik Sinner ritirarsi a causa di evidenti problemi fisici quando era sotto 5-0 nel primo set contro Carlos Alcaraz. Inizialmente si era pensato a un malore causato dal caldo, ma in conferenza stampa è stato lo stesso Sinner a confessare di essere stato colpito da una febbre il giorno prima della finale: "Non mi sentivo bene già dal giorno prima. Anche durante la notte pensavo di riuscire a recuperare un po’ meglio, ma non è andata così. Ho comunque provato a scendere in campo per i tifosi, per cercare di offrire una partita" ha raccontato il tennista altoatesino, parlando anche del futuro: "Ora ovviamente il focus principale è lo US Open. E sì, adesso la cosa più importante è recuperare. Poi vedremo".

Il prossimo impegno in tv di Sinner

Oltre al triste ritiro di ieri a Cincinnati, ovviamente la febbre costringerà Jannik Sinner anche a dare forfait per il doppio misto degli US Open. Katarina Siniakova era stata appena ufficializzata come sua nuova compagna (dopo la rinuncia di Emma Navarro), ma il tennista numero uno al mondo non potrà rispettare l’impegno preso. Con Carlos Alcaraz a insidiare il suo primo posto nel ranking ATP (al via degli US Open avrà un piccolo vantaggio e gli basterà arrivare allo stesso turno di Sinner per superarlo), l’asso della Val Pusteria si concentrerà sull’ultimo Slam della stagione. La data da segnare sul calendario è quella di domenica 24 agosto 2025, quando sul cemento di New York inizieranno gli US Open singolari. Nel mirino, ovviamente, c’è la finale, fissata per il prossimo 7 settembre. Anche quest’anno l’evento sarà trasmesso in diretta e in chiaro su SuperTennis Tv, canale 64 del DT.

