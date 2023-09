Lutto per Simona Ventura, il dolore in un post: "Infinita tristezza" La conduttrice ha detto addio a Franca Oliaro, sua madrina sempre legatissima alla sua famiglia: aveva 82 anni ed era titolare di un famoso negozio di scarpe di Chivasso

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Un grave lutto ha colpito Simona Ventura e la sua famiglia: tramite un post pubblicato su Instagram, la conduttrice ha detto addio a Franca Oliaro, una donna di Chivasso – la cittadina piemontese dove Ventura è cresciuta – che è sempre stata legata alla sua famiglia da una lunga e profonda amicizia.

Simona Ventura, l’addio alla sua madrina Franca Oliaro

La notizia è arrivata attraverso i profili social di Simona Ventura. "Ciao Franca. Infinita tristezza", ha scritto la conduttrice su Instagram, a corredo di una foto che ritrae Franca Oliaro. La conduttrice è cresciuta a Chivasso, un comune piemontese della provincia di Torino; proprio qui Franca Oliaro aveva un negozio di scarpe molto noto nella cittadina e nei dintorni. La donna è sempre stata molto legata alla famiglia Ventura, e in particolare ha condiviso una lunghissima e profonda amicizia con Anna Pagnoni, la madre di Simona Ventura. L’affetto che lega quest’ultima alla donna è enorme, esattamente come quello riservato ad una persona che fa parte della propria famiglia: la showgirl è cresciuta insieme a lei, e la signora Franca è stata la sua madrina di cresima. L’incontro con lei costituiva una tappa fissa ogni volta che la conduttrice tornava a Chivasso per riunirsi con la sua famiglia e ieri, nel giorno della sua scomparsa, è stata una delle prime persone ad apprendere la notizia.

Un dolore immenso, dunque, per Simona Ventura, che ha perso uno dei punti di riferimento della sua infanzia e della sua intera vita. Come si legge sul giornale La Voce, Franca Oliaro si è spenta all’età di 82 anni, dopo una vita trascorsa nel negozio di scarpe che era stato fondato dal padre nel 1930, e che negli ultimi anni era passato nelle mani della figlia, Virna Rocchetto. Anche quest’ultima è sempre stata molto legata a Simona Ventura, con la quale è cresciuta, e nell’ultimo periodo ha ereditato dalla madre la storica attività commerciale così conosciuta e amata a Chivasso.

Potrebbe interessarti anche