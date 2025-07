Simona Quadarella, chi è il fidanzato Alessandro Fusco e qual è la sua passione più grande La campionessa di nuoto, fresca medaglia d'argento ai Mondiali 2025, è legata da molti anni al compagno classe '2000. E anche lui è un nuotatore professionista. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA

CONDIVIDI

Simona Quadarella ha fatto segnare di recente il record italiano ed europeo nei 1500 stile libero, aggiudicandosi la medaglia d’argento ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025. La nuotatrice romana, già medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, continua quindi a stupire e abbattere barriere, come faceva in tempo la collega Pellegrini. E lo fa anche, per sua stessa ammissione, grazie al supporto dello storico compagno Alessandro Fusco. Anche lui nuotatore, classe 2000, e con una passione fortissima a cui non riesce a rinunciare. Vediamo qui sotto tutti i dettagli sulla coppia e altre curiosità.

Simona Quadarella, il fidanzato della nuotatrice: chi è Alessandro Fusco e quella passione ‘irrinunciabile’

Campionessa mondiale e olimpica, la nuotatrice Simona Quadarella non parla spesso (né volentieri) della sua vita privata. Ma scavando un po’ siamo riusciti a scoprire che è fidanzata da tempo con Alessandro Fusco, nuotatore classe 2000 (quindi più giovane di lei di due anni), nato ad Alessandria. Entrambi hanno una grande passione per i viaggi, come testimoniano i rispettivi profili Instagram. E li accomuna anche l’amore per la squadra di calcio della Roma, che Quadarella, da buona romana doc, ha da sempre nel cuore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quanto a Fusco, la sua specialità nel nuoto è la rana, ed è stato in passato per ben due volte Campione d’Italia: prima nei 100 e poi nei 200 rana. È cresciuto nello Swimming Club Alessandria, grazie agli insegnamenti di Gianluca Sacchi, per poi entrare stabilmente nel gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. Da anni, quindi, il compagno di Quadarella vive e si allena a Roma, dove risiede anche la campionessa azzurra.

La relazione tra i due sembra procedere a gonfie vele, come testimoniano i post e le (rare) dichiarazioni in merito di Simona. Su Instagram, la nuotatrice aveva dedicato al fidanzato un pensiero tenerissimo, scrivendo "Illumini il mondo dentro di me". E in un’intervista alla Gazzetta dello Sport aveva dichiarato: "Lui mi dà la carica perché comprende i problemi di chi pratica nuoto…". Per poi aggiungere, stavolta parlando con Vanity Fair: "Ci capiamo molto e sappiamo gestire i tempi di riposo e di svago. Anche i miei amici sono nuotatori o ex nuotatori che sanno bene quali sono i miei impegni".

Simona Quadarella e il rapporto (strettissimo) con la sua famiglia

Oltre al supporto del fidanzato Alessandro, Simona può contare sull’appoggio della sua famiglia. C’è la madre Marzia, che l’ha soprannominata scherzosamente "veleno", e la sorella Erica, più grande di cinque anni e con la stessa passione per il nuoto. "Dentro di me", ha spiegato a questo proposito la Quadarella, "c’è una parte che si dice di dover fare la gara bene anche per chi è venuto a vedermi". Quindi il segreto dei successi di Simona sta nel talento e nel sacrificio, certo. Ma anche nel supporto costante di famiglia e fidanzato. Fattori che non vanno mai sottovalutati.

Potrebbe interessarti anche