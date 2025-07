Temptation Island, anticipazioni prossima puntata: chi è il fidanzato che tenterà la fuga (e come andrà a finire) Dalle anticipazioni della prossima puntata sappiamo che uno dei ragazzi tenterà di fuggire dal villaggio dei fidanzati, ma di chi si tratta? Scopriamolo.

Ieri sera, giovedì 17 luglio, abbiamo assistito a una nuova puntata di Temptation Island tra colpi di scena, video e falò di confronto. Aspettando il doppio appuntamento della prossima settimana, le anticipazioni della nuova puntata che sono andate in onda alla fine dell’appuntamento di ieri sera hanno già destato moltissima curiosità nei telespettatori. Il video ha infatti mostrato un ragazzo che sembra voler fuggire a tutti i costi dal villaggio. Qual è il motivo di questa fuga? E, soprattutto, di chi si tratta? Scopriamolo.

Temptation Island, chi è il fidanzato che tenta la fuga

Nelle anticipazioni della prossima puntata di Temptation Island mandate in onda ieri sera, abbiamo scoperto che nel corso del prossimo appuntamento uno dei fidanzati tenterà di fuggire dal villaggio con una scena che, ai tanti fan del programma, ha ricordato molto quella che ha visto protagonista Ciro Petrone nell’edizione del 2019, quando il ragazzo è letteralmente scappato dal villaggio per raggiungere la fidanzata, con conseguente squalifica.

La vera domanda ora è: chi è il fidanzato protagonista di questa nuova fuga? Secondo le indiscrezioni riportate da Lollo Magazine, il fidanzato in questione dovrebbe essere Antonio, in gioco con la fidanzata Valentina. In altre parole, una delle coppie più chiacchierate e discusse di questa edizione. Ma ancora non è tutto, perché trattandosi di puntate già registrate, voci di corridoio affermano che il tentativo di fuga dal villaggio a cui assisteremo nel prossimo appuntamento non andrà a buon fine. Ciò che vedremo sarà, perciò, soltanto un’altra scena madre dopo quelle che hanno già visto protagonista Antonio nelle ultime puntate.

Temptation Island, Antonio e Valentina: come finirà?

Ciò che abbiamo già potuto capire in queste prime puntate è che il rapporto tra Antonio e Valentina non sta certo andando a gonfie vele e che i presupposti per mettere fine alla relazione potrebbero esserci tutti. Detto questo, da ciò che emerge dai rumors sul finale già registrato, pare che effettivamente i due, alla fine del loro percorso, abbiano scelto di uscire separati dal programma.

Al momento non sappiamo però cosa potrà riservarci la puntata che accoglierà i protagonisti "un mese dopo" la fine del programma. E solo allora potremo scoprire se Antonio e Valentina avranno deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione oppure no. Tutto ciò che possiamo fare per sapere come proseguirà questo ‘viaggio nei sentimenti’ è seguire le prossime puntate che andranno in onda con doppio appuntamento mercoledì 23 e giovedì 24 luglio.

