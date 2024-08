Simona Branchetti ricorda Carlotta Dessì e piange in diretta: "Un'amica vera", crollo a Pomeriggio 5 News Stroncata a 35 anni da una malattia lo scorso febbraio, alla giornalista è stata intitolata una piazza a Gergei. La Branchetti dà la notizia e scoppia in lacrime.

Diretta con lacrime per Simona Branchetti. Nella puntata di Pomeriggio 5 News del 2 agosto 2024, la conduttrice del contenitore estivo di Canale 5 ha reso omaggio alla collega e amica Carlotta Dessì, morta il 6 febbraio 2024 all’età di 35 anni a causa di una grave malattia. La Branchetti, visibilmente emozionata, ha condiviso la notizia che una piazza di Gergei, paese natale di Dessì in Sardegna, sarà intitolata in suo onore, ma nel dare l’annuncio ha ceduto all’emozione rivelando poi il rapporto speciale che la legava all’amica.

Simona Branchetti ricorda Carlotta Dessì: le lacrime a Pomeriggio 5 news

Durante la trasmissione, Simona Branchetti ha preso la parola per dare una bella notizia. Il prefetto della provincia di Nuoro, infatti, ha autorizzato l’intitolazione di una piazza a Gergei che si chiamerà "Piazza Carlotta Dessì". "Il paese di Gergei rende onore a Carlotta Dessì, giornalista e collega che ha lavorato con me per tanto tempo sia al Tg5, che a Morning News e a Pomeriggio 5, che avrebbe tanto voluto fare con noi. Noi la ricordiamo tutti con grandissimo affetto", ha dichiarato la conduttrice. Non riuscendo a trattenere le lacrime, ha aggiunto sconsolata: "Scusatemi, ma Carlotta era un’amica vera", per poi cedere la linea alla pubblicità, perché non in condizione di andare avanti con la diretta.

Chi era Carlotta Dessì

Carlotta Dessì, originaria di Cagliari, aveva lavorato a lungo per Mediaset, guadagnandosi il rispetto e l’affetto di colleghi e telespettatori. Laureata alla Sapienza di Roma, Dessì aveva anche collaborato con SkyTg24 prima sbarcare a Mediaset, partecipando a programmi come "Pomeriggio 5" e "Fuori dal Coro". Mario Giordano, conduttore di "Fuori dal Coro", aveva più volte elogiato il suo coraggio e la sua determinazione, e in occasione dell’ultima puntata stagionale del suo talk – lo scorso giugno – le ha dedicato un passaggio emozionante del suo discorso di saluto ai telespettatori: "Carlotta ci ha lasciato fisicamente ma è sempre stata con noi, in ogni puntata che abbiamo fatto. Penso che se abbiamo ottenuto qualche risultato e abbiamo smosso qualcosa lo dobbiamo anche all’aiuto che ci ha dato da lassù".

In una delle sue ultime apparizioni televisive, Dessì aveva espresso il suo desiderio di tornare sul campo e di non arrendersi mai: "Bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Una cosa è certa, non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in una caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno".

