Sex Education 4: Netflix sfida i tabù sul sesso con una serie da non perdere (oggi online) Oggi 21 settembre arriva su Netflix la quarta e ultima stagione di Sex Education. In arrivo un cambio di rotta tra recasting e nuovi temi. Funzionerà?

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

A distanza di due anni dalla terza stagione, Sex Education sbarca su Netflix con la quarta stagione, quella finale. La serie tv inglese che sfida i tabù sul sesso riparte dalla chiusura della Moordale, e ora Otis ed Eric affrontano una nuova sfida: il primo giorno al liceo Cavendish. Otis è nervoso riguardo alla creazione della sua nuova clinica, mentre Eric prega che non siano visti di nuovo come sfigati. Ma il Cavendish è uno shock culturale per tutti gli studenti della Moordale: pare infatti che le normali regole di popolarità lì siamo totalmente invertite, e siano ancora più progressisti… Ecco un video per scoprire tutti i dettagli di Sex Education 4: dal recasting ai nuovi temi fino alle nuove scelte narrative. Funzionerà?

Potrebbe interessarti anche