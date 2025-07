Netflix, La città proibita è un mix di amore, kung fu e azione: ecco il film italiano più apprezzato del 2025 La Città Proibita, ultimo film di Gabriele Mainetti, arriva sul noto portale di streaming portando una ventata di azione, amore e kung fu in salsa italiana

Il 9 luglio sbarca su Netflix La città proibita, terzo film di Gabriele Mainetti, che già aveva rivoluzionato il cinema italiano con Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out. Un mix d’amore, kung fu e azione sullo sfondo di una Roma mai vista prima: un successo celebrato anche ai Nastri d’argento 2025, dove ha conquistato Miglior regia e Miglior sonoro. Un film italiano ma con una fortissima anima internazionale e che tenta di accalappiare i fan delle arti marziali.

Di cosa parla La città proibita in arrivo su Netflix?

La storia comincia in Cina, in un momento storico in cui era ancora in vigore la politica del figlio unico. Due sorelle, Yun e Mei, crescono nell’ombra, addestrate entrambe a combattere con le arti marziali prima di venire separate, con la prima che finisce nel traffico di prostitute. Mei decide così di raggiungere l’Italia, in particolare Roma, per ritrovare la sorella scomparsa. La sua indagine la porta fino all’Esquilino, il quartiere più multietnico della Capitale. Lì, tra lanterne rosse, ristoranti cinesi e criminalità organizzata, incontra Marcello, giovane cuoco romano in crisi, interpretato da Enrico Borello, e sua madre Lorena, il cui volto è quello di Sabrina Ferilli. Mei e Marcello si trovano loro malgrado invischiati in un intreccio più grande di loro, mentre Roma fa da sfondo con le sue mille contraddizioni e bellezze decadenti.

Un cast stellare

Oltre alla già citata Sabrina Ferilli, La città proibita vanta un cast di assoluto spessore. Partiamo dall’intramontabile Marco Giallini, che veste i panni di un piccolo mafioso locale, passando per Luca Zingaretti, il boss della mala Alfredo. Ma la vera rivelazione è Yaxi Liu, la giovane interprete di Mei. Cresciuta a pane e arti marziali, si afferma nel mondo del cinema come incredibile stuntwoman. Non a caso è il doppio, per le scene più pericolose, di Liu Yifei nel remake live action Disney di Mulan del 2020.

Vi ricordiamo nuovamente che La Città Proibita entra nel catalogo di Netflix a partire da oggi, 9 luglio 2025.

