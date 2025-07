Netflix perde il primato di abbonati nello streaming, la nuova classifica è una sorpresa: chi l'ha superato Netflix non è più al primo posto per lo streaming in Italia: la celebre piattaforma perde punti e si fa raggiungere da un competitor in particolare

Quali sono le piattaforme streaming più diffuse e seguite in Europa? Chi detiene attualmente il primato in Italia? Se sono queste le domande che spesso vi siete posti, questo articolo servirà a fare un po’ di chiarezza. Partiamo col dire che per lungo tempo è stata Netflix la piattaforma dominante in Italia, così come in Europa, ma le cose stanno progressivamente cambiando. Stando, infatti, agli ultimi dati di JustWatch, che si rifanno al secondo trimestre del 2025, Netflix non è più al primo posto incontrastato nello streaming.

Prime Video raggiunge Netflix: svolta nella classifica delle piattaforme streaming

Prime Video fa infatti un importante passo in avanti, guadagnando un punto percentuale e raggiungendo il primo posto a 27% in Italia, piazzandosi a parimerito con Netflix che, dunque, perde un punto e anche il primato incontrastato. Un cambiamento importante per la piattaforma, che arriva come una doccia gelata soprattutto in virtù dei numerosi prodotti di successo lanciati negli ultimi mesi. Se queste sono dunque le due prime posizioni, al terzo posto rimane Disney+ che guadagna comunque un punto rispetto ai suoi competitor, salendo al 18%. Va notato che Netflix e Prime Video, da sole, eguagliano il punteggio di Disney+, Infinity e Paramount+ messe insieme. Se la prima ha un punteggio del 18% nello streaming, Infinity conta il 5% (aumentato di due punti nell’ultimo trimestre), mentre Paramount+ testa al 4%.

Ricapitolando, la classifica delle piattaforme streaming vede Netflix e Prime Video al primo posto col 27%; segue Disney+ col 18%, Now TV e Apple Tv+ al 6% (questo secondo in salita, con ben due punti acquisiti nell’ultimo periodo). Seguono Infinity+ al 5%, Paramount+ al 4%, Discovery+ al 2% e, infine, MUBI chiude con l’1%.

Com’è la situazione in Europa

Tendenzialmente, ampliando la visione all’Europa, è Netflix a dominare la classifica, seppur di pochissimi punti percentuali. È così, ad esempio, nel Regno Unito e in Spagna, ma non in Germania, dove è invece Prime Video a conquistare il primo posto con uno scarto di tre punti su Netflix. La battaglia, comunque, rimane tra queste due piattaforme streaming.

