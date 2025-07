La metà degli abbonati di Netflix in tutto il mondo guarda anime Dati interessanti a dimostrazione del peso dell'animazione giapponese per Netflix: solo nel 2024 streaming di contenuti anime oltre 1 miliardi di volte

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Dall’Anime Expo 2025 non è arrivata solo una pioggia di titoli pazzeschi per il prossimo futuro (e qualcuno decisamente meno eccitante): Netflix ha infatti mostrato che, nel solo 2024, i contenuti anime sulla piattaforma sono stati riprodotti oltre un miliardo di volte. Il colosso dello streaming, che ha recentemente annunciato la stagione 2 di Cyberpunk: Edgerunners, uno dei maggiori successi della scorsa annata, ha confermato che gli anime non sono più di nicchia, anzi.

Gli anime alla conquista del mondo (e di Netflix)

Oltre il 50% degli abbonati globali di Netflix consuma regolarmente anime, i "cartoni animati giapponesi". Non solo: le visualizzazioni di questi contenuti hanno superato il miliardo solo nel 2024. Dati stupefacenti, quelli diffusi da Netflix all’Anime Expo 2025, confermando che l’animazione giapponese ha ormai definitivamente sfondato le barriere dell’hobby di nicchia per diventare passatempo delle masse. Un vero e proprio sorpasso generazionale, confermato dalle 150 milioni di famiglie (circa 300 milioni di spettatori) immerse in scenari animati.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche solo cinque anni fa sembrava un miraggio. E invece oggi gli anime scalano sistematicamente le Top 10 globali dei contenuti non in lingua inglese della piattaforma. Lo scorso anno 33 anime sono entrati nelle classifiche mondiali di Netflix. Un numero più che doppio rispetto al 2021. A trainare questo successo, serie come Jujutsu Kaisen e Spy X Family, prodotti diversi che confermano un successo ormai trasversale non solo alle generazioni, ma anche alle latitudini. Netflix non è ovviamente rimasto a guardare e per dar seguito a questa richiesta ha raddoppiato il proprio impegno, offrendo oggi audio doppiati e sottotitoli in oltre 30 lingue.

Le novità anime più attese di Netflix

Il 14 luglio arriverà uno degli anime più attesi e di successo del 2024, ovvero Sakamoto Days, pronto a conquistare nuovi fan con la stagione 2. All’orizzonte ovviamente brilla la fulgida stella di Cyberpunk: Edgerunners 2, animato sempre dallo Studio Trigger, sebbene per quest’ultimo non si sappia praticamente nulla ancora. Per i più giovani, il 24 luglio arriverà My Melody & Kuromi, avventura in stop-motion dai toni delicati.

Nel prossimo futuro il catalogo di Netflix si arricchirà con altri pezzi da 90, come la stagione 2 di Delicious in Dungeon, l’ultimo capitolo dell’acclamato Beastars e l’adattamento animato di The Fragrant Flower Blooms With Dignity. Insomma, l’intenzione di Netflix appare limpida e cristallina: gli anime ora sono uno degli elementi trainanti più forti del catalogo, non più solo semplicemente parte del panorama.

Potrebbe interessarti anche