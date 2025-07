Serie A in tv, quanto ci costi: il prezzo per vedere tutte le partite su DAZN (tra sconti e abbonamenti speciali) L’annosa questione dei diritti televisivi porterà a un’altra annata ‘spezzatino’: tutte le partite su DAZN (3 su Sky) discorso diverso per l'Europa, i pacchetti

Il Mondiale per Club è andato in archivio ma manca sempre meno al ritorno del calcio in tv. Tra poco più di un mese, infatti, scatterà la stagione 2025-26 di Serie A. La 124esima edizione della massima serie del campionato italiano partirà il prossimo 23 agosto e, come ogni anno, la domanda è sempre la stessa: dove sarà possibile seguire tutte le partite? E quanto costerà? DAZN garantirà la diretta di tutti i match (3 per turno in co-esclusiva con Sky), ma offrirà vari pacchetti agli spettatori. Scopriamo tutti i prezzi nel dettaglio.

Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite

Il calcio sta per tornare in tv e, come ogni anno, l’annosa questione dei diritti televisivi porterà a un’altra annata ‘spezzatino’ per gli appassionati. Per quanto riguarda la Serie A, tuttavia, non ci sono dubbi: DAZN garantirà la diretta di tutte le partite (10 per turno) e da contratto così sarà fino alla stagione 2028-29. Il servizio streaming si è assicurato tutti i 380 match della Serie A 2025-26, mentre Sky offrirà 3 partite per turno in co-esclusiva, per un totale di 114 incontri annuali. Il discorso, tuttavia, si fa molto più complicato per quanto riguarda l’Europa, dal momento che Champions League (185 partite su 203, le restanti saranno su Prime Video), Europa League e Conference League (in parte anche su DAZN) saranno su Sky e NOW, così come la Supercoppa UEFA e i Mondiali. La Coppa Italia sarà invece su Mediaset.

Quanto cosa vedere il calcio in tv su DAZN: prezzi, abbonamenti, offerte

Per quanto riguarda la Serie A, dunque, tutte le partite saranno disponibili su DAZN (tre per turno in co-esclusiva con Sky). Il servizio streaming, ovviamente, quest’estate offrirà vari pacchetti ai tifosi alla ricerca della migliore soluzione. Si va dal DAZN Goal Pass (3 partite per turno a 13,99€ al mese) al DAZN Start (senza calcio a 11,99€ al mese) fino ai classici DAZN Standard (19,99€ al mese per 6 mesi, poi 34,99€ al mese) e DAZN Plus (59,99€ al mese). Tutti i pacchetti garantiscono la visione dei match di Serie A (e Serie B) in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi, purché connessi alla stessa rete. Per utilizzare due dispositivi connessi a reti diverse è necessario il pacchetto DAZN Plus. Di seguito il listino prezzi e i servizi compresi nell’offerta:

DAZN Goal Pass (13,99 €/mese con vincolo di 12 mesi o 19,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni; 129 €/anno): 3 partite di Serie A per giornata in co-esclusiva

(13,99 €/mese con vincolo di 12 mesi o 19,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni; 129 €/anno): 3 partite di Serie A per giornata in co-esclusiva DAZN Start (11,99 €/mese con vincolo di 12 mesi o 14,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni; 99 €/anno): non include la Serie A

(11,99 €/mese con vincolo di 12 mesi o 14,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni; 99 €/anno): non include la Serie A DAZN Standard (19,99 €/mese per 6 mesi, poi 34,99 €/mese con vincolo di 12 mesi o primo mese a 29,99 €, poi 44,99 €/mese, con disdetta entro 30 giorni; 359 €/anno): tutta la Serie A e Serie B, Europa League e i migliori match di Conference League

(19,99 €/mese per 6 mesi, poi 34,99 €/mese con vincolo di 12 mesi o primo mese a 29,99 €, poi 44,99 €/mese, con disdetta entro 30 giorni; 359 €/anno): tutta la Serie A e Serie B, Europa League e i migliori match di Conference League DAZN Plus (59,99 €/mese con vincolo di 12 mesi o 69,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni; 599 €/anno): Tutta la Serie A e Serie B, Europa League e i migliori match di Conference League, visione in contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti diverse

DAZN sarà disponibile anche in varie offerte TIMvision che includono servizi di streaming a pagamento Netflix, Disney+ e Prime Video.

