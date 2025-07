Lego: Star Wars, Dan Stevens è il cattivo Solitus nel sequel di Rebuild the Galaxy su Disney+ La serie animata di Disney+ con i mattoncini del 2024, basata sul franchise di proprietà di Disney, ha trovato la voce per Solitus, villain della stagione 2

Dan Stevens si è ufficialmente unito al cast della stagione 2 della serie Disney+ Lego: Star Wars – Rebuild the Galaxy, sottotitolata Pieces of the Past, come appreso da Deadline. Stevens sarà la voce originale del villain Solitus, un Jedi decaduto che anela al potere del Forcehold, un reame segreto in cui si trovano tutti i pezzi scartati. Pieces of the Past riprenderà da dove si era interrotta la stagione 1 e vedrà Sig Greebling (Gaten Matarazzo) e Darth Dev (Tony Revolori) unire le forze per sconfiggere la nuova temibile minaccia.

Di cosa parla la trama di Lego: Star Wars con Dan Stevens?

Sig Greebling e Darth Dev dovranno mettere da parte le loro divergenze e unire le rispettive capacità di Force Building e di Sith Breaking per far fronte alla minaccia incombente di Solitus. Assieme al jedi Bob, Yesi Scala e a Servo dovranno viaggiare ai confini più remoti della Lego Star Wars Lore per scoprire tutti i pezzi delle galassie che sono venute prima.

La stagione 2, che sarà divisa in 4 parti, debutterà in esclusiva in streaming su Disney+ a partire dal 19 settembre 2025.

Nuovi e vecchi personaggi

Il cast originale riprenderà in toto i propri ruoli. Oltre ai già citati Matarazzo e Revolori ritorneranno Bobby Moynihan come Jedi Bob, Marsai Martin come Yesi Scala, Michael Cusack come Servo, Ahmed Best come Darth Jar Jan, oltre alla speciale partecipazione di Mark Hamill come Luke Skywalker. Assieme a Dan Stevens, approderanno in Lego: Star Wars Ashley Eckstein nei panni di Lego BrickHeadz Ahsoka Tano e Ben Schwartz in quelli di Jaxxon.

Lego Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past è scritta e prodotta da Dan Hernandez e Benji Samit, mentre Chris Buckley si siederà dietro alla macchina da presa. Stevens è recentemente apparso assieme ad Hunter Schafer in Cuckoo di Tilman Singer e su Netflix nella miniserie Zero Day.

