Diletta Leotta, sospeso lo spot pubblicitario: il commento piccato di Selvaggia Lucarelli Il Giurì dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria ha bloccato l’annuncio che vedeva testimonial la conduttrice televisiva: ecco tutti i dettagli.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Diletta Leotta è ormai da anni la principale testimonial di un noto brand di scarpe antinfortunistiche e, di conseguenza, la ritroviamo spesso come protagonista degli spot pubblicitari dello stesso brand. Ebbene, è notizia di queste ore che l’ultimo spot della Leotta, in precedenza fortemente criticato anche da Selvaggia Lucarelli, sia stato ufficialmente sospeso dopo l’intervento del Giurì dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria perché considerato in contrasto con un Articolo fondamentale del Codice: scopriamo di più.

Diletta Leotta, spot televisivo bloccato: perché

Nello spot televisivo incriminato, volto a pubblicizzare scarpe ultra leggere, la scena vedeva l’inquadratura di un bambino di spalle fermo sotto un palco e intento a guardare l’esibizione di una cantante con una minigonna molto corta. Nel voice over era poi la stessa Diletta Leotta ad affermare: "La prima volta che sei rimasto senza parole". L’insieme di immagini e audio suggeriva dunque che il bambino di appena 7-8 anni stesse ammirando le qualità fisiche della donna.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alla prima uscita dello spot, avvenuta lo scorso marzo, era immediatamente intervenuta la giornalista Selvaggia Lucarelli, la quale lo aveva fortemente criticato affermando: "Le pubblicità di U-Power sono sempre state brutte, con quel gusto anni ’90 nell’ammiccare al sesso. Ma stavolta si fa un passo ulteriore: si mette al centro il corpo di una donna con una ripresa dal basso, in minigonna inguinale, e lo sguardo di desiderio è quello di un bambino".

Ebbene, a distanza di tempo pare che Lucarelli non avesse poi tutti i torti, dato che in questi ultimi giorni il Giurì dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria ha ordinato la sospensione immediata della pubblicità ritenendola "in contrasto con l’art. 11, ultimo comma, del Codice". Da quanto riporta il comma in questione, infatti, "sono vietate rappresentazioni di comportamenti o di atteggiamenti improntati alla sessualizzazione dei bambini, o dei soggetti che appaiano tali".

Diletta Leotta, lo spot viene cancellato: il commento di Selvaggia Lucarelli

La notizia della sospensione dello spot con protagonista Diletta Leotta è stata ripresa anche dalla stessa Selvaggia Lucarelli, la quale attraverso la sua Newsletter ha aggiunto: "Ne avevo scritto un mese fa e a quanto pare non avevo torto". Ed effettivamente la giornalista aveva espresso le stesse accuse del Giurì dell’IAP in tempi non sospetti, rendendo partecipe il suo pubblico di un pensiero che, alla fine, si è rivelato essere del tutto condivisibile anche dalle più alte istituzioni. Al momento lo spot in questione è stato dunque bloccato su tutte le reti televisive anche se è ancora possibile ritrovarlo sul web (un mondo ben più difficile da controllare).

Potrebbe interessarti anche