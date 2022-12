Selvaggia Lucarelli si scaglia anche contro Costamagna e Barale La giudice di Ballando con le stelle continua a far discutere con i suoi commenti su Iva Zanicchi e si scontra con chi difende la cantante.

Non si spegne lo spirito combattivo di Selvaggia Lucarelli, che sui social si scaglia contro Luisella Costamagna e Paola Barale. La giudice di Ballando con le stelle potrebbe avere i giorni contati al programma di Milly Carlucci a causa dei numerosi scontri che la vedono protagonista, ma intanto continua a metter legna sul fuoco nella diatriba che la oppone a Iva Zanicchi e a molti suoi colleghi del programma di Rai 1.

Selvaggia Lucarelli e quel commento di Iva Zanicchi

Gli scontri tra Lucarelli e i colleghi non sono certo nuovi, ma ad avere maggior risonanza durante questa edizione di Ballando con le stelle è la battaglia sempre in atto contro Iva Zanicchi, concorrente del talent. Questa è iniziata già durante la prima puntata, quando la cantante ha commentato con un «t***a» il punteggio attribuitole da Lucarelli. Zanicchi si è subito scusata su Twitter, affermando «Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria». Il danno tuttavia ormai era fatto e da allora la giornalista ha sempre avuto il dente avvelenato con questa concorrente e con i colleghi che non l’hanno difesa in quel frangente.

Selvaggia Lucarelli contro Luisella Costamagna e Paola Barale

La nuova bufera riguarda stavolta un commento di Lucarelli che, durante la puntata del 26 novembre, ha usato l’aggettivo "squallido" in riferimento all’atteggiamento di Zanicchi. Questa infatti nelle ultime settimane ha intrattenuto il pubblico con alcune barzellette spinte e non solo ballando. Ospiti a Oggi è un altro giorno quattro giorni dopo i fatti, Luisella Costamagna e Paola Barale si sono schierate anche loro contro Lucarelli al pari della maggior parte dei giudici di Ballando con le stelle. Le due hanno infatti criticato l’uso della parola "squallido" riferito a una grande artista, ma per contro la giornalista gli ha rivolto storie al vetriolo su Instagram. In esse Lucarelli ha voluto sottolineare proprio l’ipocrisia di interventi simili, quando le stesse persone non sono invece occorse in sua difesa nell’episodio sopracitato. Ha poi ripescato una vecchia intervista di Costamagna alla politica Mara Carfagna e ha sottolineato l’incoerenza della collega. Ha detto in particolare: «Lei, la giornalista implacabilmente anti-Berlusconi, quella che faceva i processi morali a Mara Carfagna per due foto sexy, l’ex collega di Michele Santoro, autrice di libri dagli intenti femministi tace di fronte al t***a ma prende parola per difendere Iva Zanicchi inventando pure che le abbia dato della squallida».

