Lutto in casa Pokemon: addio a James Carter Cathcart, il doppiatore che ha dato vita a personaggi fantastici Ci ha lasciati la voce principale di alcuni dei più amati personaggi dei Pokemon, nonché delle Tartarughe Ninja e di Yu-Gi-Oh!

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Netflix

CONDIVIDI

Il mondo dell’animazione si stringe a lutto per la recente scomparsa di James Carter Cathcart, storico doppiatore di diverse serie animate tra cui i Pokemon e le Tartarughe Ninja. Classe 1954, Cathcart era anche noto con lo pseudonimo di Jimmy Zoppi. Da tempo ammalato, si è spento lo scorso 8 luglio.

Morto James Carter Cathcart, doppiatore dei Pokemon

James Carter Cathcart è deceduto l’8 luglio 2025 dopo una lunga lotta contro un tumore alla gola. All’età di 71 anni si è spento al Calvary Hospital di New York, dove era ricoverato da qualche tempo. La sua morte è stata annunciata in un post su Facebook dalla moglie Martha Jacobi, che ha scritto: "Grazie a tutti i fan di Jimmy che lo hanno sostenuto in questi anni! Regalarvi gioia è il motivo per cui ha lavorato così duramente sulla sua arte. Sappiate quanto vi ha apprezzato!

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non solo i Pokemon, dove recuperare in streaming i lavori di James Carter Cathcart

L’attività da doppiatore di Cathcart comincia negli anni 80, quando presta la propria voce al Capitano O.G. Readmore nella serie antologica ABC Weekend Special. Ovviamente il legame col franchise dei Pokemon è quello più duraturo e che conta oltre 700 episodi della serie, ben 15 film e numerosi videogiochi. Nel cartone animato dava la voce, tra gli altri a Gary Oak e a suo nonno, il Prof. Oak, oltre che a Meowth e a James del Team Rocket. Prima di ritirarsi nel 2023, in seguito alla diagnosi di tumore alla gola, Cathcart ha doppiato anche personaggi di Sonic X, Yu-Gi-Oh! Duel Masters, Aria: The Animation, Impy’s Island, I tre moschettieri, Little Bird’s Big Adventure, Mashed e tanti altri.

Se volete recuperare i Pokemon in streaming dovrete dividervi tra diverse piattaforme, come Netflix e Prime Video. Sulla prima piattaforma trovate alcuni episodi delle primissime stagioni, quelle ambientate a Kanto, oltre alle più recenti X&Y ed Esplorazioni. Sulla seconda, invece, sono presenti quasi tutte le stagioni, ma per accedere sarà necessario un abbonamento speciale da circa 4 euro al mese.

Potrebbe interessarti anche