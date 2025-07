Amici, Sarah Toscano travolta dal bodyshaming. Fan di Angelina Mango in rivolta: "Non imparate mai" La giovane cantante, vincitrice di Amici 23 bersagliata da commenti di odio: cosa è successo

"Non imparate mai". Ed è vero. Non importa quante ragazze ( o ragazzi) giovani o giovanissime possano sentirsi ferite, umiliate o sbagliate per i commenti velenosi sul loro corpo, agli utenti del web pare non interessi nulla del dolore che provocano parole scritte con troppa leggerezza e altrettanto odio.

A diventare vittima di una vergognosa e anche incomprensibile shitstorm su Tik Tok, nelle ultime ore è toccato a Sarah Toscano. La vincitrice di Amici 23, che ricordiamolo, ha solo 18 anni, è stata bersaglio di centinaia di commenti vergognosi sotto un video di un suo concerto. Motivo? Secondo gli spietati commentatori, Sarah sarebbe eccessivamente ingrassata.

Sarah Toscano vittima di bodyshaming, i fan di Angelina Mango la difendono

Sinceramente a vedere le immagini del tiktok a noi sembra una ragazza con una normale corporatura, non filiforme, non sottopeso, ma tutto si può dire tranne che sia in sovrappeso. Ma ormai, evidentemente, in questa società che accetta solo un unico tipo di immagine e di bellezza, anche il normopeso non va più bene. E allora? Giù cattiverie contro quella che sì, ormai è un personaggio pubblico, ma rimane comunque una ragazzina di 18 anni.

Sicuramente, in questi mesi Sarah Toscano ha preso qualche chilo in più rispetto al momento in cui ha vinto Amici nel maggio del 2024, oppure a quando ha partecipato al Festival di Sanremo ma, a prescindere dal fatto che i motivi potrebbero essere mille, sembra comunque una ragazza in forma. Cosa di cui non dovremmo comunque stare qui a discutere, visto che dovrebbe interessarci prima di tutto la sua musica. E invece: "Ma che le è successo?" "Ma come è diventata?" "Quando sei famoso ti invitano a troppe cene mi sa", e c’è addirittura chi la definisce "irriconoscibile". Una vera shitstorm a suon di bodyshaming contro cui, per fortuna, c’è anche qualche utente che alza la voce.

A intervenire per esempio, è la pagina fan di Angelina Mango. La cantante ha vinto Amici un anno prima di Sarah Toscano, guidata dalla sua stessa insegnante, Lorella Cuccarini, e come si sa, la sua carriera è decollata in un nano secondo ma lei si è ritrovata a fronteggiare problemi personali, compresi, si dice, quelli di tipo alimentare, che l’hanno costretta a fermare la sua corsa di successo per concedersi il giusto tempo per riprendersi in mano la propria vita. Anche Angelina Mango, a un certo punto, è stata oggetto di commenti, sospetti e anche accuse abbastanza pesanti, legate a come appariva il suo fisico. Un bodyshaming che ha contribuito a rendere più complicata una situazione di enorme successo ma allo stesso tempo di grande impatto sulla vita di una giovanissima.

Le parole dei fan di Angelina a difesa di Sarah Toscano sono poche e semplici ma dicono davvero tutto: "Non imparate mai". No, pare proprio che la lezione sul fatto che le parole possano distruggere le persone non si riesca proprio ad apprendere nel far west del web e dei social.

