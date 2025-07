A Reazione a Catena i 'Gira e rigira' spiazzano Insegno: vincita da capogiro tra gaffe e sospetti sui social Nella puntata del 20 luglio, i 'Gira e Rigira' rischiano grosso nell'Intesa Vincente ma poi raddrizzano il tiro e vincono un montepremi da urlo: cosa è successo

Nella nuova puntata di Reazione a Catena, condotta da Pino Insegno nel preserale di Rai Uno ieri, domenica 20 luglio 2025, i ‘Gira e rigira’, ovvero Naischel,il fidanzato Francesco e l’amico Ruben, vengono sfidati da ‘Gli Abbronzati‘ Mirko, Consuelo e Silvia (da Fiumicino). Ecco cosa è successo durante la puntata del 20 luglio e le reazioni sui social al termine del game show.

Reazione a Catena, puntata di ieri (20 luglio 2025): cosa è successo

Dopo la prima manche di Reazione a Catena, arriva il momento della catena musicale il cui indizio è "Numero 1": la soluzione viene trovata da Ruben dei ‘Gira e rigira’ che punta su ‘Straordinario‘ di Chiara Galiazzo, ma solo perché gli ‘Abbronzati’ non sapevano dire il titolo del brano, anche se l’avevano riconosciuto. Poi la seconda catena musicale. Questa volta l’indizio è "Arca di Noè", ma sono sempre i campioni a indovinare la canzone, che è Stayin’ Alive dei Bee Gees. Peccato solo che Ruben tentenni sul film cult a cui fa da colonna sonora, ovvero ‘La febbre del sabato sera‘, quando Pino Insegno gli fa la domanda "E’ la colonna sonora di quale film?".

Poi le due catene di ‘Una tira l’altra’: la zip da 15mila se la aggiudicano gli sfidanti grazie a un errore dei campioni; la seconda da 20mila è sempre degli ‘Abbronzati’ che questa volta la trovano subito, senza sbagli da parte di nessuno. Dopo la manche ‘Quando, dove, come, perché’, arriva il momento della ‘zot’, dove i ‘Gira e rigira’ perdono la possibilità di vincere 5 secondi in più nell’Intesa Vincente in quanto sbagliano la combinazione: hanno solo 55 secondi rispetto ai 60 degli sfidanti. I campioni non eccellono nella manche più attesa del game show per via dei tantissimi errori fatti durante il gioco volto a verificare l’affiatamento del trio. Sorprendono però negli ultimi 17 secondi, perché i tre giovani, che tornano indietro spesso col numero di parole indovinate, riescono a recuperare fermandosi a 9, un buon numero considerando le sere precedenti (a parte il record di due serate fa, 15).

Gli sfidanti invece fanno un errore dietro l’altro e non si salvano nemmeno nel finale, facendo una gaffe clamorosa (e divertente) nel momento del raddoppio. Silvia, infatti, alla domanda posta dai suoi compagni d’avventura – "Cosa fai nascondendo i bigliettini?" – risponde "Compito in classe", ma la risposta giusta era "Caccia al tesoro". Il trio quindi lascia il titolo di campioni ai ‘Gira che ti rigira’ i quali giocano all’Ultima catena per 96mila euro. I campioni, bravissimi, riescono a mantenere il montepremi intatto fino all’ultima parola, ma poi decidono di acquistare il Terzo Elemento. Quale termine accomuna "Curva" e "Zero" e inizia con le lettere ‘Vi’ e finisce con la ‘A’? Il trio punta su "Virgola" ed è proprio questa la risposta giusta! ‘I Gira e rigira’ portano a casa ben 48mila euro insieme agli applausi del pubblico e ai complimenti di Pino Insegno: "Non sapete la felicità di vedere tre giovani sensibili come voi vincere una cifra così importante!".

Le reazioni sui social

Durante e dopo la puntata di Reazione a Catena del 20 luglio 2025, non mancano le reazioni negative sui social relative alla partita dei campioni in carica, i ‘Gira e rigira’. Tra queste, segnaliamo: "Sottolineo che accettare "pizzichente" (detta da Ruben, ndr) è stato decisivo perché altrimenti i campioni avrebbero chiuso con due punti in meno e gli sfidanti non avrebbero dovuto rischiare il raddoppio sulla loro ultima definizione", "#ReazioneaCatena il finale con una Catena molto facile aiuta a vincere 48.000 euro", "10 anni fa Insegno invece di sensibili probabilmente avrebbe detto emo", "Catena accessibile. Cmq bravi ragazzi", "Ma via, soldi regalati", "Ma dice Argentina senza sapere il collegamento?", "Pizzichente c’è sul dizionario dell’Accademia della Crusca ma non sul Treccani né sullo Zanichelli. E il regolamento dichiara espressamente che i dizionari di riferimento sono Treccani e Zanichelli", "Molto facile la catena stasera!", "Questa sera catena facile. Dovevano farsi perdonare?", "Stasera catena elementare".

Non solo critiche. Sui social si leggono anche molti commenti positivi. Sono tanti, infatti, gli utenti su ‘X’ che si complimentano con i campioni: "A tutti quei sapientoni che dicevano che i ragazzi non sanno giocare e che sono bravi solo nell’intesa…ecco, quando ci sono catene logiche, fanno il percorso netto. Bravi ragazzi!!", "Virgola non mi è venuta proprio. Chapeau ragazzi!!!!", "Grandiiiii!!!!", "Bravi!!! Sono contenta", "Che bravi, se lo meritano proprio!!!", "Bravi tutti, ma Francesco dippiù", "Ma che bellini! Sono proprio contento!", "Bravissimi ragazzi, felice per voi!!".

