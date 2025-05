Sanremo 2026, Carlo Conti ha scelto Nathalie Guetta (grazie a Francesca Fagnani): cosa farà al Festival Belve della Fagnani riserva sempre grandi sorprese, e se non si tratta di scoop, potrebbe trattarsi di grandi occasioni, come il trampolino di lancio di Nathalie Guetta per Sanremo.

Una scelta che nessuno si aspettava, ma che a quanto pare potrebbe trasformarsi in una delle sorprese più spiazzanti della prossima edizione del Festival di Sanremo: Carlo Conti, infatti, starebbe pensando seriamente a Nathalie Guetta come co-conduttrice di una delle serate dell’evento musicale più seguito d’Italia. Il conduttore, tornato alla guida della kermesse con il suo stile garbato ma deciso, avrebbe colto al volo una battuta lanciata in tv dall’attrice, prendendola sul serio e valutando effettivamente la fattibilità del progetto.

Sanremo 2026: la battuta galeotta a Belve che ha acceso la miccia

Tutto è partito da una dichiarazione rilasciata da Nathalie Guetta nel corso della prima puntata di Belve, ospite di Francesca Fagnani. In quella occasione, l’attrice, conosciuta dal grande pubblico per il ruolo in Don Matteo e la sua partecipazione a Pechino Express, aveva detto senza troppi giri di parole: "Prima di morire voglio fare la soubrette a Sanremo". Una battuta, ma neanche troppo conoscendo il personaggio, ma sicuramente una frase che ha colpito nel segno. Pare infatti che Carlo Conti, ascoltando quelle parole, abbia drizzato le antenne. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo nella sua rubrica sul settimanale Oggi, il direttore artistico del Festival non solo si sarebbe divertito all’idea, ma avrebbe iniziato a considerarla una possibilità concreta: "Quella che è apparsa solo una battuta, è stata invece presa molto seriamente dal conduttore e direttore artistico del Festival, Carlo Conti…". Un’indiscrezione al momento, ma che se confermata, aprirebbe scenari interessanti e possibili siparietti esilaranti nella kermesse.

L’assist di Francesca Fagnani Carlo Conti per Sanremo

A quanto pare, Carlo Conti avrebbe apprezzato non solo la simpatia fuori dagli schemi della Guetta, ma anche il potenziale comico e umano che la sua presenza porterebbe sul palco dell’Ariston. "Non si è solo divertito, ma ha ritenuto un’ipotesi credibile quella di coinvolgere Nathalie nel ruolo di co-conduttrice nella nuova edizione della kermesse canora", ha aggiunto Dandolo. E non è tutto: secondo quanto raccolto dal giornalista, Conti sarebbe addirittura pronto a contattare direttamente l’attrice nelle prossime settimane per parlarle della proposta. Il conduttore, in passato aveva già detto chiaramente in un’intervista a Chi che accanto a sé vuole persone di cui si fida, con cui ha un rapporto autentico: "Questa volta a dicembre ho costruito l’idea di avere tanti amici, e l’anno prossimo farò la stessa cosa", aveva anticipato. E chissà che Nathalie Guetta, con il suo modo di fare sopra le righe non posso rivelarsi una gradita nuova amicizia per il Direttore artistico del Festival.

Carlo Conti e la scelta di Nathalie Guetta come co-conduttrice

Con il suo ritorno all’Ariston, Carlo Conti ha dimostrato di avere ancora molte carte da giocare. Non solo ha riportato ascolti altissimi e una selezione musicale che ha generato diverse hit di successo, ma ha anche saputo sorprendere con momenti sorprendenti, come il videomessaggio di Papa Francesco in diretta. Ora, con l’idea di portare Nathalie Guetta sul palco, sembra voler aggiungere anche una nota di prevedibilità che potrebbe rivelarsi un vero asso nella manica.

