Rai, Sanremo 2026 è quasi blindato: Mediaset si sfila e Nove tentenna (c'entra Amadeus) Il Festival musicale più importante d'Italia potrebbe cambiare rete? Mai dire mai, ma l'ipotesi inizia a farsi sempre più remota: scopriamo perché.

Continua incessantemente a far discutere la possibilità che il Festival di Sanremo possa lasciare la Rai, dopo moltissimi anni, per passare a un’altra emittente. Un’ipotesi indubbiamente clamorosa nata dopo la delibera del comune di Sanremo per l’organizzazione delle prossime edizioni del Festival, a cui potranno partecipare tutte le emittenti nazionali in linea con determinati criteri. Da qui la supposizione che, oltre alla casa madre Rai, anche Mediaset e Discovery possano avere interesse nel partecipare alla gara. Ad oggi, però, questa sembrerebbe essere una possibilità molto più remota di quanto immaginato. Perché? Scopriamolo.

Sanremo passa a Mediaset? Le parole di Pier Silvio Berlusconi non lasciano dubbi

Prima di tutto prendiamo in causa Mediaset, la prima concorrente ufficiale di casa Rai. In merito a un ipotetico interesse per il Festival di Sanremo, occorre necessariamente far riferimento alle parole dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi rese pubbliche alla fine dell’anno scorso. "Da italiano mi auguro che il festival di Sanremo rimanga in Rai", aveva infatti dichiarato Berlusconi dopo la sentenza del Tar della Liguria che definiva illegittimo l’affidamento diretto dell’evento alla Rai.

Stando a queste parole è dunque improbabile che Mediaset possa avere un reale interesse nell’accaparrarsi il Festival di Sanremo e, pertanto, potrebbe tranquillamente decidere di non partecipare proprio alla gara, lasciando campo libero alla Rai. Senza contare che il passaggio da una rete all’altra potrebbe arrivare anche a danneggiare la stessa kermesse, che in casa Rai gode ormai di una certa ‘sacralità’, e lo stesso Pier Silvio lo sa bene.

Sanremo passa a Discovery? Nove tentenna (c’entra Amadeus)

Valutando invece l’ipotesi che Sanremo possa passare a Discovery, i dirigenti non hanno escluso che possa esserci un interesse effettivo nel partecipare alla gara. Questo considerando che il canale Nove può già contare su Amadeus, che nelle vesti di direttore artistico del Festival in passato è riuscito a portare a casa grandi risultati. Detto questo, però, il gruppo Discovery è anche consapevole che organizzare il Festival di Sanremo potrebbe essere un’operazione davvero molto rischiosa, forse troppo.

Il passaggio di Amadeus dalla Rai al Nove al momento non ha infatti avuto i risultati sperati, e i numeri registrati fino ad oggi non hanno soddisfatto in pieno le grandi aspettative dei dirigenti. Il conduttore, reduce dagli ascolti stellari di casa Rai, non è riuscito nell’impresa di far decollare ‘Chissà Chi è’ in access prime time, che ha chiuso i battenti anzitempo dopo aver sfidato con risultati poco brillanti il nuovo Affari Tuoi di Stefano De Martino, mentre è andata meglio l’avventura in prime time alla guida de La Corrida. Complessivamente, però, Amadeus non è ancora riuscito a spostare grosse quantità di pubblico verso il Nove; sulla base di questo, le insidie nascoste dietro un’eventuale operazione Sanremo sarebbero molto alte. Per quanto non si possa escludere un rilancio futuro di Discovery, per il momento vi sono dunque buoni motivi per cui il gruppo potrebbe decidere di non puntare tanto in alto (almeno per ora).

Tirando le somme, ci sono quindi buone possibilità che Sanremo 2026 possa rimanere in Rai, ma le vere certezze arriveranno solo nel corso dei prossimi mesi.

