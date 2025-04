Nathalie Guetta, la vita privata: l'ex marito scappato, il fratello famoso e il suo grande rimpianto L'attrice è stata sposata per 5 anni con un uomo conosciuto a Cuba e tra i suoi rimpianti c'è quello della maternità mancata: "Non avrò mai nipoti".

Questa sera, martedì 29 aprile 2025, torna su Rai 2 Belve. Tra i primi ospiti di Francesca Fagnani, oltre a Sabrina Impacciatore e Marcell Jacobs, ci sarà anche Nathalie Guetta. L’attrice, concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express, è conosciuta dal grande pubblico per il suo ruolo di perpetua nella celebre e longeva serie Don Matteo. Nell’intervista con la giornalista, tra le altre cose, l’attrice ha anche parlato della sua partecipazione nella fiction accanto a Terence Hill prima, e a Raoul Bova dopo: "Chiamatemi Nathalie, Natalina non è affatto sexy, non te fa venì ‘a fantasia. Mi devo sperpetuizzare. Mi volevano imbruttire, mettere un porro e far crescere i baffi. Penso che chiederò i risarcimenti morali a Don Matteo, non ne sono più uscita", ha raccontato tra il serio e il faceto sullo sgabello del talk, rammaricandosi di non aver avuto più sex appeal nella vita in generale, che ha condiviso per poco tempo con l’ex marito Yudiel Sanchez. Scopriamo di più.

La vita privata di Nathalie Guetta: il matrimonio finito male e i rimpianti per non aver figli

Nathalie Guetta, all’anagrafe Nathalie Evalyne Guetta, è nata a Parigi il 9 settembre 1958. L’attrice, circense di formazione, è famosa al pubblico televisivo italiano per il ruolo di Natalina nella serie Don Matteo, e ha due fratelli entrambi famosi: il primo è il giornalista e politico Bernard Guetta, l’altro è il dj e produttore David Guetta. All’età di 16 anni, dopo aver lasciato Parigi, Nathalie arriva a Napoli, terra natale del nonno paterno, e nel 1989 porta i suoi spettacoli acrobatici al Maurizio Costanzo Show, iniziando a farsi conoscere. Nel 1987 ha una piccola parte in Intervista di Federico Fellini, e poi in I divertimenti della vita privata di Cristina Comencini, ma è nel 2000 che arriva il grande successo con la fiction Don Matteo di Rai 1.

Nella sua vita privata non è stata particolarmente fortunata. Un primo matrimonio è naufragato dopo pochi giorni: "Ero sposata con un ragazzo cubano, ma lui scappò dopo pochi giorni", raccontò in un’intervista, come si legge su Il Messaggero. Poi, nel 2007, mentre si trovava a Cuba, Nathalie Guetta si innamorò e sposò Yudiel Sanchez, ma purtroppo anche queste nozze hanno durata breve e dopo 5 anni finirono. "Ho tanto sofferto quando sono stata lasciata", aveva raccontato l’attrice nel salotto di Serena Borone a Oggi è un altro giorno, per poi raccontare a Gente anche il suo più grande rimpianto:

Il mio vero rimpianto è quello di non essere moglie e madre. Non avrò mai nipoti. A suo tempo ci ho provato a fare un bambino, ma ero talmente concentrata sull’obiettivo che, come succede a molte donne, il mio corpo si è irrigidito non permettendomi di rimanere incinta.

