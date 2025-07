Samantha Cristoforetti, chi è il marito Lionel. Il colpo di fulmine (grazie alle ‘stelle’) e la nuova vita all'estero Il compagno dell'aviatrice è un ingegnere francese. Si sono conosciuti grazie alla passione per lo spazio, che è anche il motivo per cui ora vivono all'estero. Ecco i dettagli.

Ospite speciale questa sera, nel programma di Alberto Angela Noos – L’avventura della conoscenza, Samantha Cristoforetti è un’astronauta italiana di fama internazionale. Ma al di là della sua vita tra le stelle, la Cristoforetti ha anche un’esistenza privata qui sulla Terra, meno sensazionale però ricca di sorprese e dettagli poco noti. È sposata con l’ingegnere francese Lionel Ferra, che con lei condivide la passione per lo spazio. E insieme hanno avuto due figli, nel 2016 e nel 2019. Attualmente, la famiglia di Samantha vive con lei vicino a Colonia, per un motivo molto particolare. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli e le curiosità in merito.

Samantha Cristoforetti, chi è il marito ingegnere Lionel Ferra

L’astronauta Samantha Cristoforetti ha raggiunto lo spazio, con risultati straordinari, anche per la capacità, a detta di molti, di restare con i piedi ben piantati a terra. E lo si evince bene dai dettagli (non moltissimi, in realtà) sulla sua vita privata. Al momento vissuta nei pressi di Colonia, in Germania, dove si trova il centro astronautico dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea). Con lei convive da anni il marito Lionel Ferra, ingegnere di origini francesi con cui Samantha condivide la passione per le stelle. Passione che li ha fatti conoscere e continua a tenerli sulla stessa lunghezza d’onda.

Lionel è di professione un addestratore di astronauti dell’ESA, motivo per cui lui e Samantha si sono trasferiti da tempo nei pressi della sede dell’Agenzia. Insieme hanno anche avuto due figli: Kelsi Amel, nel 2016, e Dorian Lev, nel 2019. E a proposito della famiglia e del compagno, la Cristoforetti ha dichiarato: "Di spazio in famiglia effettivamente si parla. A ogni modo i nostri figli sono ancora piccoli e, anche per la maggiore, non è facile farsi un’idea dei tempi dell’assenza della madre. Ma c’è molta serenità".

Le parole di Samantha Cristoforetti sul marito Lionel

Sul marito Lionel, Samantha aveva aggiunto anche altre parole nel 2022, poco prima della sua partenza per la missione spaziale di Space X all’interno della navetta Dragon Freedom. "Ho la fortuna", aveva spiegato l’aviatrice e astronauta, "di avere un partner che ha sempre dimostrato di cavarsela molto bene in famiglia e di essere il punto di riferimento per i nostri due figli anche per lunghi periodi. Noi astronauti dobbiamo molto a chi ci aiuta quando siamo lontani da casa in missione o in addestramento".

Mentre a Il Messaggero, la Cristoforetti aveva confessato: "Ho un partner, il papà dei miei figli, che si occuperà sia di mandare avanti la casa che i nostri bambini. Devo dire che lo fa già, da sempre. È sempre stato lui la figura di riferimento principale sia per la cura dei figli che per tutte le cose domestiche". Insomma, la prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea – nonché prima donna europea comandante della Stazione spaziale internazionale -, ha trovato un compagno che sa prendersi cura della sua famiglia. Soprattutto quando lei, per lunghi periodi, deve volare tra le stelle. E non è certo una cosa scontata.

