Razzi fuori controllo puntano la Terra a causa di Netflix: la NASA rompe il silenzio NASA e Netflix hanno siglato un accordo che porterà sulla celebre piattaforma streaming tutte le operazioni spaziali: tutti i dettagli

NASA e Netflix hanno trovato un accordo per trasmettere in streaming la programmazione live di NASA+ direttamente sul servizio. Una grande notizia per tutti gli appassionati di spazio, che potranno così godere delle varie operazioni che avvengono nella National Aeronautics and Space Administration.

Lo spazio disponibile in streaming grazie a Netflix e NASA

Unendosi a Netflix, la NASA non solo amplia la prospettiva delle sue missioni, ma ne spalanca finalmente le porte al pubblico. L’agenzia ha a lungo sperimentato con video, audio, feed social ed eventi in tempo reale, ma questa partnership porta il cosmo a portata del proprio soggiorno di casa. A partire dalla fine dell’estate, i feed live di NASA+ saranno disponibili nell’interfaccia di Netflix insieme alla lista delle proprie serie preferite. Intanto, NASA+ rimane gratuito sull’app NASA e su NASA.gov. I programmi dettagliati saranno disponibili in prossimità del giorno del lancio, nelle prossime settimane.

"Il nostro Space Act del 1958 ci invita a condividere la nostra storia di esplorazione spaziale con il pubblico più vasto possibile", ha spiegato Rebecca Sirmons, direttore generale di NASA+. "Insieme, ci impegniamo per un’Età dell’Oro di Innovazione ed Esplorazione, ispirando le nuove generazioni, direttamente dal comfort del loro divano o dal palmo della loro mano, dal loro telefono."

I prossimo appuntamenti nello spazio

Ricordiamo, infine, alcuni dei prossimi appuntamenti riguardanti la NASA. Telecamere ad alta definizione cattureranno la storica missione Artemis II, il cui lancio è previsto per aprile 2026, che porterà quattro astronauti in un viaggio attorno alla Luna. Sebbene questa non preveda un allunaggio, sarà la prima missione lunare con equipaggio in oltre 50 anni. Successivamente, a metà del 2027, è prevista la missione Artemis III, la prima dell’era moderna destinata ad inviare astronauti sulla Luna. Saranno dunque mesi ricchi di appuntamenti per tutti coloro che amano scrutare il cielo, chiedendosi cosa ci sia oltre.

