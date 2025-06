Prime Video, le uscite dell'estate 2025: Eddie Murphy e Pete Davidson fuori di testa con Eva Longoria Tanti titoli interessanti che possono accontentare tutti i gusti, che ti piacciano le serie thriller o le commedie, scopri che cosa offre Prime questa estate.

L’estate porta su Prime Video una serie di nuove uscite che meritano attenzione. Film e serie che spaziano tra thriller e commedie, con titoli in grado di soddisfare gusti molto diversi. Vediamo cosa ci aspetta.

Prime, le migliori uscite dell’estate 2025: da Ballard a Il blindato dell’amore

Con l’arrivo dell’estate, Prime Video si prepara a riempire le giornate degli spettatori con una serie di nuove uscite pensate per accontentare un po’ tutti: dagli amanti dell’azione esplosiva a chi preferisce storie più intime e sentimentali. Luglio e agosto 2025 portano con sé un bel mix di generi, con titoli che promettono movimento, risate, tensione e anche un pizzico di nostalgia.

Si parte il 2 luglio con Capi di stato in fuga, un film che gioca sul contrasto tra due figure istituzionali molto potenti ma altrettanto incompatibili: il Primo Ministro britannico e il Presidente degli Stati Uniti. I due, interpretati da Idris Elba e John Cena, si trovano invischiati in una situazione pericolosa che li costringe a collaborare, nonostante tutto, per salvarsi la pelle. Un action comedy che punta molto sul ritmo serrato e sullo scontro caratteriale tra i protagonisti. Lo stesso giorno è previsto anche l’arrivo di City the animation, un titolo d’animazione ancora avvolto nel mistero: al momento non sono stati diffusi molti dettagli, ma l’uscita è confermata e resta da vedere se sarà una novità assoluta o ispirata a materiale preesistente.

Pochi giorni dopo, il 9 luglio, tocca a Ballard, serie che porta sullo schermo la detective Renée Ballard, determinata e spesso in rotta con chi la circonda, alle prese con una valanga di casi irrisolti e un’ex leggenda della polizia come Harry Bosch. Un poliziesco classico nell’impianto ma promettente nei toni e nei personaggi, ambientato nella solita Los Angeles cupa e piena di segreti.

Il 16 luglio arriva invece L’estate nei tuoi occhi, storia dolceamara che ruota attorno a Steven, ragazzo in bilico tra adolescenza e futuro, pronto a vivere la sua ultima estate prima del college. Tra sogni, incertezze e un legame speciale con la scrittrice protagonista delle memorie che fanno da sfondo al racconto, il film si preannuncia come uno di quei titoli perfetti per chi ha voglia di malinconia e leggerezza.

Ad agosto, precisamente il 6, si cambia registro con Il blindato dell’amore, una commedia d’azione con Eddie Murphy e Pete Davidson nei panni di due guardie giurate finite nel mezzo di un piano criminale molto più articolato del previsto. Diretto da Tim Story e con un cast davvero variegato, il film punta tutto sulla chimica tra i protagonisti e sul rapport tra comici di vecchi e nuova generazione. Insomma, questa estate Prime Video non si risparmia, e ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ecco tutti i consigli di visione di Libero Magazine per la piattaforma streaming.

